مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان تا ۱۵ سال آینده، به ترسیم وضعیت شایع‌ترین سرطان در ایران پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر جندقی مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، در نشست با شبکه ملی تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران، آخرین وضعیت جهانی، منطقه‌ای و ملی سرطان را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بروز و مرگ ناشی از سرطان در جهان تا ۱۵ سال آینده بیش از ۱.۵ برابر خواهد شد. در قاره آسیا نیز طی ۲۰ سال آینده، تعداد موارد جدید سرطان حدود ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: سرطان پستان، بر اساس آخرین آمار ثبتی، شایع‌ترین سرطان در کل جمعیت ایران و به ویژه در زنان است. همچنین بالاترین میزان بروز این سرطان در زنان ۶۵ تا ۶۹ سال مشاهده شده است.

وی ادامه داد: بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ در هر ۱۰۰ هزار نفر زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید سرطان پستان ثبت می‌شود؛ یعنی به طور میانگین بیش از ۵۰ مورد در روز یا حدود ۲ مورد در ساعت.

جندقی اضافه کرد: بر اساس گزارش سیمای مرگ کشور در سال ۱۴۰۰، سرطان پستان از رتبه ششم به رتبه هشتم علل مرگ زنان در یک بازه ۱۰ ساله (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت افزود: بروز سرطان‌ها افزایش حدود ۱.۹ برابر و مرگ ناشی از سرطان‌ها نیز افزایش حدود ۲.۱ برابر داشته است.

جندقی تأکید کرد: با وجود این آمارها، جای نگرانی نیست، چرا که سرطان پستان قابل درمان است و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، شانس موفقیت درمان بسیار بالا است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت از ۱۰ سال پیش برنامه کشوری پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های پستان، روده بزرگ و دهانه رحم را آغاز کرده است.

جندقی اظهار داشت: اکنون این وزارتخانه با تقویت برنامه‌های اطلاع‌رسانی، آموزشی، خودمراقبتی، درمان و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی، به دنبال مدیریت جامع این بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان پستان، است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، در پایان افزود: ما در وزارت بهداشت بر این باوریم که برای کاهش بروز و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان، باید همه نهاد‌های دولتی، خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و جامعه علمی کشور با هم همکاری کنند. با افزایش آگاهی عمومی، حمایت مالی و دسترسی بهتر به خدمات درمانی، می‌توانیم بر سرطان پستان غلبه کنیم و کیفیت زندگی بهبودیافتگان را ارتقا دهیم.

منبع: وزارت بهداشت

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
تلفات سکته ده برابر سرطانه پس اولویت سکته است نه سرطان
