نیرو‌های دولت موقت سوریه و نیرو‌های دموکراتیک سوریه قسد(SDF) پس از آنکه تنش بین دو طرف به بمباران شهر شمالی حلب انجامید، بر سر یک آتش‌بس توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های داخلی سوریه روز سه‌شنبه گزارش دادند که نیرو‌های سوری وابسته به محمد الجولانی(نیرو‌های دولت موقت سوریه) و نیرو‌های دموکراتیک سوریه قسد(SDF) تحت رهبری کُردها، پس از آنکه تنش بین دو طرف به بمباران شهر شمالی حلب انجامید، بر سر یک آتش‌بس در این شهر توافق کردند.

تلویزیون مرکزی سوریه گزارش داد که دست‌کم یک عضو از نیرو‌های دولت موقت سوریه و یک غیرنظامی روز دوشنبه در بمباران‌های منتسب به نیرو‌های قسد در حلب کشته شدند.

تنش‌ها بین دمشق و قسد در شمال و شمال شرق سوریه افزایش یافته است.

از زمان کناره گیری بشار اسد، رهبر سابق، در دسامبر گذشته، حلب تحت حاکمیت مقامات جدید سوریه قرار دارد. با این حال، محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه همچنان تحت کنترل واحد‌های کرد وابسته به قسد  باقی مانده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری سوریه، به نقل از یک مقام امنیتی، «یک عضو از نیرو‌های دولت موقت سوریه در یک حمله قسد در نزدیکی محله شیخ مقصود در حلب کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.»

این گزارش همچنین از کشته شدن یک غیرنظامی در بمباران کرد‌ها خبر داد.همچنین «ده‌ها خانواده» به دلیل آتش‌بار‌های سنگین مسلسل و خمپاره‌ای قسد در آن منطقه، از شیخ مقصود و اشرفیه فرار کرده‌اند.

«عزام الغریب»، استاندار حلب، از ساکنان خواست در خانه‌های خود بمانند و تا حد امکان از «مناطق درگیری» دوری کنند.

خبرگزاری دولتی سانا اعلام کرد که چندین غیرنظامی زخمی به بیمارستان منتقل شده‌اند. این خبرگزاری سپس بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داد که دو طرف به توافق آتش‌بس در هر دو محله دست یافته‌اند.

قسد حمله به نیرو‌های امنیتی دولتی را رد کرد و احزاب طرفدار دمشق را به محاصره محله‌های کردی در حلب و تلاش برای پیشروی «با تانک» متهم کرد.

منبع: العربیه

برچسب ها: نیروهای قسد ، تحولات سوریه ، حلب سوریه
خبرهای مرتبط
انتخابات نمایشی پارلمانی در سوریه پسا اسد
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دو دهه دروغ هسته‌ای
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
آخرین اخبار
روند صعودی قیمت نفت همچنان ادامه دارد
ترامپ در حال قطع مذاکرات با ونزوئلا است
تمدید تعلیق پرواز‌های هواپیمایی ایتالیا به تل‌آویو
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
آیا طوفان الاقصی ارزشش را داشت؟
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
کیم جونگ اون در پیام تبریک سالگرد تولد پوتین: پیمان ما ابدی است
دو دهه دروغ هسته‌ای
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
نماینده پارلمان اروپا: در بازداشت اسرائیل از آب و دارو محروم بودیم
آتش‌بس در حلب سوریه برقرار شد
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری