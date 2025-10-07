باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های داخلی سوریه روز سه‌شنبه گزارش دادند که نیرو‌های سوری وابسته به محمد الجولانی(نیرو‌های دولت موقت سوریه) و نیرو‌های دموکراتیک سوریه قسد(SDF) تحت رهبری کُردها، پس از آنکه تنش بین دو طرف به بمباران شهر شمالی حلب انجامید، بر سر یک آتش‌بس در این شهر توافق کردند.

تلویزیون مرکزی سوریه گزارش داد که دست‌کم یک عضو از نیرو‌های دولت موقت سوریه و یک غیرنظامی روز دوشنبه در بمباران‌های منتسب به نیرو‌های قسد در حلب کشته شدند.

تنش‌ها بین دمشق و قسد در شمال و شمال شرق سوریه افزایش یافته است.

از زمان کناره گیری بشار اسد، رهبر سابق، در دسامبر گذشته، حلب تحت حاکمیت مقامات جدید سوریه قرار دارد. با این حال، محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه همچنان تحت کنترل واحد‌های کرد وابسته به قسد باقی مانده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری سوریه، به نقل از یک مقام امنیتی، «یک عضو از نیرو‌های دولت موقت سوریه در یک حمله قسد در نزدیکی محله شیخ مقصود در حلب کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.»

این گزارش همچنین از کشته شدن یک غیرنظامی در بمباران کرد‌ها خبر داد.همچنین «ده‌ها خانواده» به دلیل آتش‌بار‌های سنگین مسلسل و خمپاره‌ای قسد در آن منطقه، از شیخ مقصود و اشرفیه فرار کرده‌اند.

«عزام الغریب»، استاندار حلب، از ساکنان خواست در خانه‌های خود بمانند و تا حد امکان از «مناطق درگیری» دوری کنند.

خبرگزاری دولتی سانا اعلام کرد که چندین غیرنظامی زخمی به بیمارستان منتقل شده‌اند. این خبرگزاری سپس بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داد که دو طرف به توافق آتش‌بس در هر دو محله دست یافته‌اند.

قسد حمله به نیرو‌های امنیتی دولتی را رد کرد و احزاب طرفدار دمشق را به محاصره محله‌های کردی در حلب و تلاش برای پیشروی «با تانک» متهم کرد.

منبع: العربیه