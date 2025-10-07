ترامپ مدعی است حماس «با مواردی که بسیار مهم هستند موافقت می کند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه مدعی شد که «تقریباً مطمئن است» توافق صلح غزه امکان‌پذیر است و اعلام کرد که حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است. این اظهارات در حالی مطرح شد که مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل آغاز شده است.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌شرط‌هایی از جمله خلع سلاح حماس دارد، به خبرنگاران در دفتر بیضی‌شکل گفت: «من خطوط قرمزی دارم، اگر به موارد خاصی عمل نشود، این کار را انجام نخواهیم داد. اما فکر می‌کنم داریم کارمان را خیلی خوب انجام می‌دهیم و فکر می‌کنم حماس با مواردی که بسیار مهم هستند موافقت می کند.»

ترامپ گفت که در مورد شانس دستیابی به یک توافق خوشبین است، زیرا هیئت‌های حماس و اسرائیل مذاکرات غیرمستقیم را در مصر برای پایان دادن به جنگ تحت طرح ۲۰ ماده‌ای او آغاز کرده‌اند.

وی افزود: «فکر می‌کنم به توافق خواهیم رسید. گفتن این حرف برای من سخت است، چون سال‌ها و سال‌ها آنها سعی در رسیدن به توافق داشته‌اند. ما به توافق غزه خواهیم رسید، تقریباً مطمئنم، بله.»

ترامپ همچنین گزارش مبنی بر اینکه او بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را به منفی‌بافی در مورد مذاکرات متهم کرده، رد و ادعا کرد که نتانیاهو «نظر بسیار مثبتی در مورد این معامله داشته است.»

او گفت که پیش‌تر در همان روز با پادشاه اردن صحبت کرده است.

دور اول مذاکرات غیرمستقیم حماس و اسرائیل بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ با میانجیگری مصر و قطر دیروز در شرم الشیخ مصر آغاز شد. الجزیره به نقل از برخی منابع گزارش داد که نخستین دور مذاکرات میان میانجی‌ها و هیئت جنبش حماس در شرم الشیخ در فضایی مثبت برگزار شد. 

این منابع خبر دادند که در این جلسه، نقشه راه و مکانیزم‌های دور فعلی مذاکرات مشخص شد.

هیئت حماس همچنین به میانجی‌ها تأکید کرد که ادامه بمباران‌ها در نوار غزه چالشی جدی برای آزادی اسرای اسرائیلی به شمار می‌رود. 

در هیئت حماس، خلیل الحیه و زاهر جبارین دو تن از رهبران این جنبش که از عملیات ترور دشمن صهیونیستی در دوحه جان سالم به در برده بودند، نیز حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

مشاور سابق وزیر خارجه مصر:
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
فقط یادت نره وقتی دارید مذاکره می کنید محل مذاکره را بمباران نکنید!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
طفلکی ترامپ بخاطر جایزه صلح نوبل
از خواب و خوراک افتاده
بابا بدادش برسید .همه نفری یک دلار بدهید تا بتوانیم
جایزه صلحی برایش خریداری کنیم
پیرمرد تن بیمار است .بهتون گفتم .پس میافتدد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
شتر ..ترامپ
در خواب بیند .پنبه دانه
گهی....
از همین الان خودت را اماده کن .بهت جایزه صلح نوبل را نمیدهند
خب .بگو .برای کدام دستاورد مثبت تو .بهت بدهند
اگر بدهند .ابروی صلح نوبل میره و باید بهش بگن
جایزه جنگ نوبل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
مگر توی سالخورده خودشیفته تا بحال یک حرف راست گفتی
همش .دورغ .شایعه .تهمت .تهدید .تحقیر و بعد ابراز دوستی
حرف تو ِاینجوری میشه تعبیر کنیم
که حماس با خیلی از بندها موافقت نکرده
تو داری .خودت را میکشی که جایزه صلح نوبل در ده اکتبر ماه
..یعنی سه روز دیگه بگیری
ولی بهت نمیدهند .افسرده خواهی شو
برای کدام دستاورد مثبت بهت بدهند!!!!!؟؟؟؟؟
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۹:۱۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
حداقل تلاش را میکنه و مرد عمل هم هست.تو که سوختی چکاره ای
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
چند ماه در قدرت است .پس تا بحال کاری نکرده
طبق شعارهای انتخاباتی اش
قرار بود یک روز جنگ اوکراین و غزه را تمام کند
حین مذاکره ..که طبق گفته اش
گل و بلبل بود .مثل الان
به وطن ما حمله نظامی کرد .غرب زده .خود تحقیر کی از کمای اختیاری بیرون میایی و واقعیت تلخ دنیا را می فهمی
