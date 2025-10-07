باشگاه خبرنگاران جوان _نادر زینالی با اشاره به بازدید اخیر خود از پروژه مرمت مسجد جامع و امامزاده سلیمان (ع) شهرستان اشتهارد اظهارکرد: در این بازدید که با حضور فرماندار، امام جمعه، دادستان، رئیس اداره میراث فرهنگی اشتهارد، رئیس اداره اوقاف و اعضای هیئت امنای مسجد جامع اشتهارد انجام شد، از نزدیک در جریان پیشرفت عملیات مرمتی بناهای مذکور قرار گرفتیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: در این بازدید ضمن بررسی وضعیت موجود، روند اجرایی پروژههای مرمتی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از گفتوگو با مسئولان محلی و کارشناسان فنی، دستورات لازم برای ادامه و تسریع در اجرای طرحها صادر شد. بر اساس طرح مصوب شورای فنی ادارهکل میراث فرهنگی و تأیید وزارتخانه، عملیات مرمت این دو بنای مذهبی و تاریخی ادامه خواهد یافت.
او تصریح کرد: با توجه به ارزش تاریخی، فرهنگی و مذهبی این دو مجموعه، مرمت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. تلاش ما این است که مسجد جامع اشتهارد و امامزاده سلیمان نهتنها به عنوان مراکز مذهبی مورد احترام مردم حفظ بلکه به جاذبههایی برای گردشگران مذهبی نیز تبدیل شوند.
زینالی گفت: در همین راستا، با همکاری فرمانداری و اداره اوقاف، بودجهای از محل اعتبارات استانی و ملی برای ادامه پروژه اختصاص یافته است. انتظار میرود با تزریق اعتبارات جدید از سوی ادارهکل میراث فرهنگی و حمایت فرمانداری اشتهارد، بخش عمدهای از عملیات مرمت تا پایان امسال انجام شود.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزیهای انجام شده مرمت امامزاده سلیمان (ع) تا آخر سال 1405 به اتمام میرسد، افزود: یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری در استان البرز، گردشگری مذهبی است.
وجود امامزادهها، مساجد تاریخی و اماکن زیارتی متعدد در شهرستانهای مختلف از جمله طالقان، ساوجبلاغ، اشتهارد و نظرآباد، فرصتهای بسیار مناسبی برای رونق این حوزه فراهم کرده است. ما در ادارهکل میراث فرهنگی بر این باوریم که توجه به گردشگری مذهبی، علاوه بر حفظ میراث معنوی، میتواند در ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و افزایش همبستگی فرهنگی نیز مؤثر باشد.
این مسئول در ادامه بیان کرد: در کنار مرمت مسجد جامع و امامزاده سلیمان اشتهارد، طرحهای مطالعاتی و پژوهشی برای شناسایی و مرمت سایر اماکن مذهبی شاخص استان نیز در دستور کار قرار گرفته است. در طالقان، مرمت امامزاده هامون آغاز شده و در سایر شهرستانها نیز طرحهای مشابهی در حال تدوین است.
وی تأکید کرد: توسعه گردشگری مذهبی در استان البرز تنها با مرمت بناهای تاریخی محقق نمیشود، بلکه نیازمند همافزایی دستگاهها و مشارکت مردم است. برای همین، نشستهای مشترکی با اداره اوقاف، فرمانداریها و شوراهای اسلامی شهرها برگزار کردهایم تا برنامهای جامع برای احیای اماکن مذهبی، ساماندهی مراسمهای آیینی و ایجاد زیرساختهای گردشگری متناسب تدوین شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه در فرآیند مرمت این بناها اصول فنی و اصالت تاریخی رعایت میشود، افزود: در تمامی مراحل مرمت، مصالح سنتی و شیوههای اصیل معماری ایرانیاسلامی مورد استفاده قرار میگیرد.
زینالی در پایان یادآور شد: میراث فرهنگی تنها حفظ دیوارهای تاریخی نیست، بلکه حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم است. وقتی بنای ارزشمندی مانند مسجد جامع اشتهارد مرمت میشود، در واقع بخشی از حافظه تاریخی مردم این منطقه احیا میشود و نسلهای آینده میتوانند پیوند خود را با گذشته فرهنگیشان حفظ کنند.
منبع میراث فرهنگی البرز