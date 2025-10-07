باشگاه خبرنگاران جوان - منچستریونایتد فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر انگلیس را هم ناامیدکننده آغاز و از هشت بازی خود تنها ۱۰ امتیاز را کسب کرده است. روبن آموریم با آنکه تیمش پیروزی روحیه‌بخشی را برابر ساندرلند کسب کرد، اما همچنان خطر اخراج را احساس می‌کند.

مدیریت باشگاه منچستریونایتد جایگزین ایده‌آل روبن آموریم، سرمربی پرتغالی در آستانه اخراجش را، مشخص کرده است. به نوشته روزنامه اسپانیایی «فیچاخس»، نام اونای امری، سرمربی اسپانیایی باشگاه استون ویلا، دوباره وارد محاسبات منچستریونایتد برای انتخاب مربی جدید شده است. این گزارش تأکید می‌کند که اونای امری گزینه‌ای ایده‌آل برای مدیریت یونایتد محسوب می‌شود، زیرا پیش‌تر با تیم‌های پرطرفدار و تحت فشار کار کرده و عملکرد خوبی را از خود نشان داده است.

امری با وجود منابع محدود، موفق به کسب دستاورد‌های بزرگی شده است و یک مربی بادانش و با کارنامه‌ای درخشان به شمار می‌آید.

سران باشگاه منچستریونایتد معتقدند رویکرد تاکتیکی آموریم با تیم فعلی یونایتد سازگار نیست و به همین خاطر دوست دارند با اونای امری وارد مذاکره شوند.

امری سابقه مربیگری در لالیگا، لیگ یک فرانسه و لیگ برتر انگلیس را دارد. این سرمربی اسپانیایی پیش‌تر در تیم‌های آلمریا، والنسیا، سویا، ویارئال در لیگ اسپانیا، اسپارتاک مسکو در لیگ روسیه و پاری‌سن‌ژرمن در لیگ فرانسه مربیگری کرده و در لیگ جزیره هم هدایت آرسنال و استون ویلا را بر عهده داشته است. از مهم‌ترین دستاوردهایش می‌توان به کسب چهار عنوان قهرمانی لیگ اروپا (سه بار با سویا و یک بار با ویارئال) اشاره کرد.