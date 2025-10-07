نایب رئیس مجلس می‌گوید حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر) در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ملت بزرگ ایران با لطف الهی توانسته است انقلاب اسلامی را پیش ببرد و مستحق خدمات شایسته است، گفت: امروز بیش از هرچیز، معیشت مردم حرف اول در نظام جمهوری اسلامی را می‌زند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به تلاش‌های مستمر دولت برای تأمین معیشت مردم، اظهار کرد: با این حال لازم است با پیگیری‌های مداوم دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت تعاون به گونه‌ای حرکت کنیم که جامعه هدف که بار‌ها رئیس مجلس به آن تأکید کرده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته، دچار مشکل نشوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت خواهیم کرد، ابراز کرد: حق نیست که با این میزان پرداخت ارز برای تأمین کالا‌های اساسی، همچنان شاهد نابسامانی‌ها در جامعه باشیم. وزارت تعاون باید در این زمینه برنامه خود را برای کالابرگ الکترونیکی که مجلس از سال ۱۴۰۲ با مصوبه خود، بر اجرای آن تأکید کرد، ارائه کند. این وزارتخانه باید تمام تلاش خود را داشته باشد تا کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و این تأکید رئیس مجلس و همه نمایندگان است.

نایب رئیس مجلس که ریاست این بخش از جلسه علنی امروز را برعهده داشت، در پایان با بیان اینکه امروز مردم نسبت به گرانی‌ها آزرده خاطر هستند و مجلس برای حل این مشکل با جدیت ورود کرده و قصد دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را با دولت داشته باشد تا رضایتمندی میان مردم ایجاد شود، بیان کرد: ما به‌عنوان مجلس و نمایندگان ملت بهدنبال جلب رضایت عمومی مردم هستیم که با همکاری دولت و قوه قضائیه می‌توانیم به آن تحقق بخشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت مزایای مناطق عملیاتی به بازنشستگان مناطق جنگی دوران دفاع مقدس داد. ولی اما متأسفانه سازمان تامین اجتماعی برای برخی به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهد، عمل و اجرا نمی کند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
عمه منم همینو می گفت . پرداخت می شود . کِی ؟ ۵۰ سال دیگه .
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۰:۲۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
پرونده بنده برای صدور کارت ایثارگری به وزارت دفاع ارسال شده است ولی اما متأسفانه بیش از 3 سال است که هیچ خبری نیست چرا؟
در تیر ماه سال 1401 که برای صدوری کارت ایثارگری سربازی و هم بسیجی از طریق سپاه اسلامشهر اقدام کردم و تاکنون هیچ خبری صدوری کارت ایثارگری نیست چرا؟
و متأسفانه کسی هم تاکنون جوابگو نیست چرا؟
ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کس هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
۱۰:۱۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی


بعد از 44 ماه و 15 روز است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست.
در بانک مرکزی و هم دیوان شکایت کردم نتیجه نگرفتم
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
برای شکایت به کجا مراجعه کنم قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نمی شوند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
امان از دست شما جماعت جاهل و خیانتکار و پررو و وقیح دنیا پرست

از تورم
از قیمت کذایی ارز
از کثافت کاری بانک مرکزی
از لجن کاری بانکها
از درنده خویی پتروشیمی ها و فولادی ها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
معافیت سربازی برای افراد با پدر بالای شصت سال را دوباره برگردانید جامعه در حال پیر شدن و فرزندان کم هستند ، معافیت پولی سربازی را حذف کنید و سربازی حرفه ای را برقرار کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت باید به مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم ایران و کشور ایران بررسی و رسیدگی کنند، نه مشکلات فلسطین، غزه، لبنان، سوریه و...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

جناب آقای بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

از سال 1400 تاکنون در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در رسانه ها به مجلس شورای اسلامی بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ایم ولی اما متأسفانه توجهی نکرده اند و هنوز هم توجهی نمی کنند و 100 درصد فقط نمایندگان مجلس در خانه ملت سکوت اختیار کرده اند و متأسفانه از سال 1400 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نکرده اند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
متأسفانه مجلس شورای اسلامی هم به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
۰۹:۱۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
متأسفانه مجلس شورای اسلامی هم به نفع کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
جناب آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

جناب آقای بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

از سال 1400 تاکنون در مورد مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در رسانه ها به مجلس شورای اسلامی بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ایم ولی اما متأسفانه توجهی نکرده اند و هنوز هم توجهی نمی کنند و 100 درصد فقط نمایندگان مجلس در خانه ملت سکوت اختیار کرده اند و متأسفانه از سال 1400 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نکرده اند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
البته مستقیم میره تو جیب خودشون
