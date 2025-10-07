مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره تامین واکسن آنفلوآنزا برای سال جاری توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، با بیان اینکه تامین واکسن آنفلوآنزا در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ورود ۳.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در دستور کار قرار گرفته و این میزان سفارش داده شده است.

او همچنین گفت: به گفته مقام عالی وزارت، ۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در کشور توزیع کرده‌ایم. با توجه به اینکه تصمیم بر این است که ۳.۵ میلیون دوز واکسن به کشور وارد شود، واردات تعداد دوز‌های باقیمانده در دستور کار قرار دارد.

وی درباره تامین و توزیع واکسن ایرانی آنفلوآنزا نیز توضیح داد: به نظر می‌رسد که تولید واکسن آنفلوآنزا ایرانی به میزان کافی نبود و میزان واکسن تولید شده در سال جاری، پاسخگوی نیاز بازار نیست.

پیش از این، جعفریان اعلام کرده بود: هزینه‌های واکسن آنفلوآنزا بسیار زیاد است و به همین دلیل این واکسن جزو برنامه واکسیناسیون روتین کشور‌ها نیست. هزینه‌ها و چگونگی تولید واکسن آنفلوآنزا به نحوی است که این واکسن قابلیت تولید برای تمام جمعیت یک کشور را ندارد و این موضوع، دلیل اصلی قرار نگرفتن در برنامه واکسیناسین کشور‌ها است.

به گفته متخصصان، میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و بهترین زمان تزریق از شهریور تا اواخر مهرماه و در صورت امکان اواسط آبان است.

منبع: ایسنا