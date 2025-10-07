شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات دانشجویان برای خوابگاه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه محقق اردَبیلی در شهر اردبیل واقع شده است. این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور شناخته شده است. اما با توجه به اینکه بسیاری از پذیرفته شدگان کنکور در خارج از شهر‌های سکونت خود در دانشگاه پذیرفته شدند. به همین منظور فراهم ساختن خوابگاه برای دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات خوابگاه دانشجویان این دانشگاه سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

ماجرا از این قرار است که به دانشجویان فقط ۴ ترم خوابگاه دولتی تعلق می‌گیرد و ۴ ترم بعدی دانشجویان باید در خوابگاه دانشگاه پردیس را انتخاب کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام در دانشگاه محقق اردبیلی فقط ۴ ترم به دانشجویان خوابگاه دولتی قرار است تخصیص دهند و دانشجو‌های جدید الورود‌ها از همه جا بی خبر کد رشته این دانشگاه را انتخاب می‌کنند. وقتی برای ثبت نام مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند که به نوبت دوم یا همان شبانه‌ها خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. از طرف دیگر به روزانه‌ها فقط ۴ ترم قرار است ارائه شود و چهار ترم دیگر باید در خوابگاه پردیس خودگردان باشند همه این موارد هر سال تکرار می‌شود و هر سال توی دفترچه قید نمی‌شود. این دانشگاه فقط ۴ ترم ارائه خوابگاه به دانشجو هایش را ارائه می‌دهد. پیگیری‌های ما به نتیجه‌ای نرسیده است. شما به عنوان یک رسانه بی طرف صدای دانشجو‌ها باشید که در این وضعیت قرار گرفتند. دانشجویی که از شهر‌های دور به امید خوابگاه ثبت نام می‌کنند. ولی در سرمای شهر اردبیل جایی برای ماندن ندارد و خوابگاهی هم برای اسکان موقت نیست. درضمن این دانشگاه نه تنها توی دفترچه انتخاب رشته این موارد رو قید نکرده بلکه به دانشجو‌های روزانه بعد از ترم‌هایی که خوابکاه دولتی ارائه می‌شود اطلاع می‌دهند که باید درخواست خوابگاه پردیس خودگردان دهند و حق درخواست خوابگاه دولتی ندارند.

طبق تجربه ما وقتی کسی درخواست خوابگاه دولتی که حق دانشجوی روزانه هست را میده بلافاصله درخواست رد میشه تا وقتی که خود دانشجو برای دانشگاه پردیس را درخواست دهد و دو برابر خوابگاه دولتی هزینه پرداخت کنه در حالی که بودجه این دانشجو از طرف دولت به دانشگاه پرداخت شده است. لطفا پیگیری کنید و از حقوق دانشجو‌ها دفاع کنید.