آغاز کشت پاییزه در اراضی کشاورزی خراسان شمالی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0634\u062a \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u062a \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u06f8\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0622\u0628\u06cc \u0648 \u06f1\u06f5\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u062f\u06cc\u0645 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06f5\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n