آغاز کشت پاییزه در اراضی کشاورزی خراسان شمالی + فیلم

چند روزی است که کشت پاییزه کشاورزان خراسان شمالی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- قرار است برابر با الگوی کشت ابلاغی به خراسان شمالی کشت در سطح ۸۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۱۵۲ هزار هکتار اراضی دیم انجام می‌شود.

پیش بینی می‌شود ۵۰۰ هزار تن محصول پاییزه در این استان تولید شود.

 

