باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سه بعد از سریال «بوقچی»، یک سریال جدید در ژانر حادثه ای - پلیسی پخش میکند.
«الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در مرکز تولیدات حادثهای سیمافیلم و به نویسندگی آرش قادری در ژانر حادثهای ـ پلیسی ساخته شده است.
در این سریال بازیگرانی همچون سولماز غنی، علیرضا رئیسی ، امیرعلی دانایی، امیرکاوه آهنینجان، مهدی زمینپرداز و ندا جعفری و.... به ایفای نقش می پردازند.
محتوای این سریال جدید درباره موضوع تأمین مالی گروههای تروریستی و همکاری نهادهای امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده است .
زمان پخش سریال «الگوریتم» هر شب ۲۰:۳۰ بازپخش آن روز بعد در نوبت صبح و ظهر است.
مخاطبان می توانند این سریال را از شبکه سه تماشا کنند.