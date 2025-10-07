شبکه سه سیما به زودی سریال جدید «الگوریتم» را برای علاقمندان به فیلم‌های حادثه‌ای در کنداکتور قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سه بعد از سریال «بوقچی»، یک سریال جدید در ژانر حادثه ای - پلیسی پخش می‌کند.

«الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در مرکز تولیدات حادثه‌ای سیمافیلم و به نویسندگی آرش قادری در ژانر حادثه‌ای ـ پلیسی ساخته شده است.

در این سریال بازیگرانی همچون سولماز غنی، علیرضا رئیسی ، امیرعلی دانایی، امیرکاوه آهنین‌جان، مهدی زمین‌پرداز و ندا جعفری و.... به ایفای نقش می پردازند.

محتوای این سریال جدید درباره موضوع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همکاری نهادهای امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده است .

زمان پخش سریال «الگوریتم» هر شب ۲۰:۳۰ بازپخش آن روز بعد در نوبت صبح و ظهر است.

مخاطبان می توانند این سریال را از شبکه سه تماشا کنند.

