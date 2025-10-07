باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل پس از جنایت بسیار و نسل کشی در غزه ادعا کرد که به پایان جنگ در نوار غزه نزدیک شده اند. این جنایتکار جنگی که در طول نسل کشی به غزه به چندین کشور منطقه نیز حمله نمود و پس از حمله به ایران با التماس به ترامپ خواستار آتش بس و پس از حمله به قطر از دوحه عذرخواهی نمود، در ادامه سخنان متوهمانه خود مدعی شد که این رژیم پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ «به عنوان قویترین قدرت در خاورمیانه» بیرون آمده است.
نتانیاهو در مصاحبهای با یک پادکست آمریکایی درحالیکه خود فرماندهان اسرائیل به عدم شکست حماس اذعان کردند، مدعی شد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل «جنبش حماس را در هم شکسته، هرچند که هنوز کاملاً شکست نخورده است»، و اشاره کرد که «عملیات تا دستیابی به این هدف ادامه خواهد یافت».
او افزود که آنچه در غزه آغاز شد، «در غزه پایان خواهد یافت، با آزادی اسرا و پایان حکومت حماس». نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل همچنین ادعا کرد که این رژیم همزمان با حزبالله و سوریه نیز مقابله کرده و برنامه هستهای ایران را در هم شکسته است.
نتانیاهو در ادامه گفت که اسرائیل «پیشرفتهترین تسلیحات تهاجمی روی کره زمین» را توسعه داده و آن را با آمریکا به اشتراک گذاشته است و معتقد است که این رژیم تروریستی «دشمنان آمریکا را که به دنبال توسعه موشکهای بالستیک با کلاهک هستهای بودند، شکست داده است».
نتانیاهو دست از فضاسازی ضد ایرانی خود برنداشت و ادعا کرد: ایران اکنون در حال توسعه موشکهای بالستیک قارهپیما با بردی تا هشت هزار کیلومتر است، اگر ایران برد موشکهای خود را سه هزار کیلومتر افزایش دهد، نیویورک و واشنگتن در تیررس تسلیحات هستهای آن قرار خواهند گرفت».
نتانیاهو اشاره کرد که گفتوگوهای خصوصی او با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، «بسیار دوستانه» است، اما توضیح داد که این بدان معنا نیست که «در مورد همه چیز توافق وجود دارد».
منبع: النشره