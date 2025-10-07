رهبر کره شمالی، در پیام تبریک تولد پوتین با خطاب قرار دادن او به عنوان «عزیزترین رفیق»، بر تعمیق روزافزون روابط دوجانبه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پیامی به مناسبت سالگرد تولد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با خطاب قرار دادن او به عنوان «عزیزترین رفیق من،»، بر تعمیق روزافزون روابط دوجانبه تأکید کرد.

به گزارش روزنامه دولتی «رودونگ سینمون» روز سه‌شنبه، کیم نوشت: «عزیزترین رفیق من، ولادیمیر پوتین، صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین تبریکات را به مناسبت سالگرد تولد پرمعنای شما تقدیم می‌کنم.»

کیم با ستایش از «رهبری خردمندانه و فداکاری میهندوستانه» پوتین، گفت که تحت رهبری او «فدراسیون روسیه به یک قدرت درجه‌یک جهانی با ثبات سیاسی قوی و قدرت ملی مستحکم تبدیل شده که با سربلندی پیشگام ایجاد یک جهان چندقطبی شده است.» وی افزود: «پیونگیانگ و مسکو همیشه در کنار هم خواهند ایستاد و دوستی ما جاودانه و شکست‌ناپذیر خواهد بود.»

کیم ابراز اطمینان کرد که «اتحاد بین کره شمالی و روسیه، که اکنون وارد عصر طلایی جدیدی شده است، تحت محرک دوستی گرم و پیوند‌های رفیقانه نزدیک بین دو رهبر، همچنان شکوفا خواهد شد.» او تأکید کرد که این شراکت «سهم مهمی در ساختن یک نظم بین‌المللی عادلانه و چندقطبی» خواهد داشت.

منابع خاطرنشان کردند که پیام کیم بر رابطه شخصی نزدیک بین دو رهبر تأکید داشت که بازتاب‌دهنده تحکیم روابط سیاسی و نظامی بین پیونگیانگ و مسکو است.

کیم با اشاره به دیدار اخیرش با پوتین در پکن در خلال مراسم هشتادمین سالگرد «روز پیروزی» چین، گفت: «ما به حمایت کامل خود از مبارزه عادلانه مردم روسیه برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع امنیتی‌شان ادامه خواهیم داد.» وی تأکید کرد که پیونگیانگ این حمایت را یک «وظیفه برادرانه» می‌داند و متعهد شد که «در اجرای پیمان دوجانبه وفادار خواهد ماند.»

دو رهبر آخرین بار در ۳ سپتامبر در پکن دیدار کرده و تعهد خود را برای ارتقای بیشتر روابط دوجانبه تأیید کردند. از زمان امضای «پیمان مشارکت استراتژیک جامع» در ژوئن سال گذشته، کره شمالی و روسیه همکاری‌های خود را در جبهه‌های نظامی و اقتصادی گسترش داده و آنچه هر دو «اتحاد مهر و موم شده با خون» می‌نامند را تقویت کرده‌اند.

در همین حال، گزارش شده که کره شمالی از اواخر سال گذشته حدود ۱۴۰۰۰ سرباز به روسیه اعزام کرده و اعزام نیرو‌های بیشتر نیز طبق گزارش‌ها در آخرین اجلاس سران مورد بحث قرار گرفته است - از جمله مشارکت احتمالی کره شمالی در عملیات پاکسازی مین در قلمرو روسیه.

منبع: رویترز

