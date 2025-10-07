باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی شهرکی با اشاره به وجود ۶۵۰ هکتار نخلستان در این شهرستان، اظهار داشت: سالانه بیش از ۳۲۰۰ تن خرما در زاهدان تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، به عنوان یک منبع درآمد پایدار، نقش کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کند.

شهرکی توضیح داد: ظرفیت ذخیره‌سازی سردخانه‌ها با حجم تولید سالانه برابر است و این مزیت به کشاورزان امکان می‌دهد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، محصول خود را به بازار عرضه کرده و از نوسانات قیمت بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به تلاش‌های انجام‌شده برای معرفی هرچه بیشتر این محصول اشاره کرد و گفت: با اجرای برندینگ و بسته‌بندی مدرن در سه سال اخیر، خرمای زاهدان به بازار‌های داخلی و خارجی معرفی شده و جایگاه ویژه‌ای در کشور‌های همسایه به دست آورده است.

گفتنی است از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده خرما در این منطقه می‌توان به ارقام ربی، زاهدی، پیارم، مضافتی و برحی اشاره کرد.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان