مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان، از این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و صادرات خرما در استان یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مهدی شهرکی  با اشاره به وجود ۶۵۰ هکتار نخلستان در این شهرستان، اظهار داشت: سالانه بیش از ۳۲۰۰ تن خرما در زاهدان تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، به عنوان یک منبع درآمد پایدار، نقش کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کند.

شهرکی توضیح داد: ظرفیت ذخیره‌سازی سردخانه‌ها با حجم تولید سالانه برابر است و این مزیت به کشاورزان امکان می‌دهد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، محصول خود را به بازار عرضه کرده و از نوسانات قیمت بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به تلاش‌های انجام‌شده برای معرفی هرچه بیشتر این محصول اشاره کرد و گفت: با اجرای برندینگ و بسته‌بندی مدرن در سه سال اخیر، خرمای زاهدان به بازار‌های داخلی و خارجی معرفی شده و جایگاه ویژه‌ای در کشور‌های همسایه به دست آورده است.

گفتنی است از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده خرما در این منطقه می‌توان به ارقام ربی، زاهدی، پیارم، مضافتی و برحی اشاره کرد.

منبع  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

 

                 

برچسب ها: کشاورزان ، خرما
خبرهای مرتبط
کار برداشت خرما از نخلستان های زاهدان پایان یافت
برداشت دیررس ترین خرما در شهرستان فنوج آغاز شد
برداشت بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن خرما از نخلستان های شهرستان سراوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازتاب تحولات کالبدی و کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین المللی زاهدان
باد و طوفان شدید باعث سقوط ۱۶ اصله پایه شبکه برق در شهرستان هیرمند شد
آخرین اخبار
باد و طوفان شدید باعث سقوط ۱۶ اصله پایه شبکه برق در شهرستان هیرمند شد
بازتاب تحولات کالبدی و کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین المللی زاهدان
پلمب ۲۱ بنگاه مشاور املاک در زاهدان طی سه ماه اخیر / اخطار به ۶ واحد دیگر
توزیع ۵ تن بذر شبدر در قصرقند برای ایجاد اشتغال و تولید علوفه
برداشت بیش از ۱۲۰۰ تُن خربزه خارج از فصل در شهرستان زهک