باشگاه خبرنگاران جوان - رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعلام شد. در این رنکینگ، نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی هر کدام دو پله تنزل جایگاه داشتند. نیما عالمیان و امیرحسین به ترتیب یک و دو پله صعود کردند. در رنکینگ زنان، شیما صفایی، الینا رحیمی و ستایش ایلوخانی صعود کردند، اما ندا شهسواری و مهشید اشتری با سقوط قابل توجه روبهرو شدند.
در رنکینگ جوانان نیز بنیامین فرجی و مبین امیری افت جایگاه داشتند. فراز شکیبا پنج و عرشیا لرستانی ۳۰ پله صعود کردند.
رنکینگ به شرح زیر است:
رنکینگ مردان
۸۲- نوشاد عالمیان (۲ پله سقوط)
۱۳۷- بنیامین فرجی (۲ پله سقوط)
۱۶۰- نوید شمس (بدون تغییر جایگاه)
۱۶۳- نیما عالمیان (۱ پله صعود)
۲۲۴- امیرحسین هدایی (۲ پله صعود)
رنکینگ زنان
۱۸۲- شیما صفایی (۳ پله صعود)
۲۴۹- ندا شهسواری (۱۸ پله سقوط)
۲۷۱- الینا رحیمی (۴ پله صعود)
۳۰۵- مهشید اشتری (۴۴ پله سقوط)
۳۹۶- ستایش ایلوخانی (۵ پله صعود)
رنکینگ نوجوانان و جوانان
۱۶- بنیامین فرجی (۳ پله سقوط)
۱۵۴- فراز شکیبا (۵ پله صعود)
۱۶۲- مبین امیری (۱ پله سقوط)
۲۳۴- عرشیا لرستانی (۳۰ پله صعود)