باشگاه خبرنگاران جوان - رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعلام شد. در این رنکینگ، نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی هر کدام دو پله تنزل جایگاه داشتند. نیما عالمیان و امیرحسین به ترتیب یک و دو پله صعود کردند. در رنکینگ زنان، شیما صفایی، الینا رحیمی و ستایش ایلوخانی صعود کردند، اما ندا شهسواری و مهشید اشتری با سقوط قابل توجه روبه‌رو شدند.

در رنکینگ جوانان نیز بنیامین فرجی و مبین امیری افت جایگاه داشتند. فراز شکیبا پنج و عرشیا لرستانی ۳۰ پله صعود کردند.

رنکینگ به شرح زیر است:

رنکینگ مردان

۸۲- نوشاد عالمیان (۲ پله سقوط)

۱۳۷- بنیامین فرجی (۲ پله سقوط)

۱۶۰- نوید شمس (بدون تغییر جایگاه)

۱۶۳- نیما عالمیان (۱ پله صعود)

۲۲۴- امیرحسین هدایی (۲ پله صعود)

رنکینگ زنان

۱۸۲- شیما صفایی (۳ پله صعود)

۲۴۹- ندا شهسواری (۱۸ پله سقوط)

۲۷۱- الینا رحیمی (۴ پله صعود)

۳۰۵- مهشید اشتری (۴۴ پله سقوط)

۳۹۶- ستایش ایلوخانی (۵ پله صعود)

رنکینگ نوجوانان و جوانان

۱۶- بنیامین فرجی (۳ پله سقوط)

۱۵۴- فراز شکیبا (۵ پله صعود)

۱۶۲- مبین امیری (۱ پله سقوط)

۲۳۴- عرشیا لرستانی (۳۰ پله صعود)