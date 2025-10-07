رنکینگ جدید پینگ‌پینگ‌بازان ایران در جهان مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعلام شد. در این رنکینگ، نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی هر کدام دو پله تنزل جایگاه داشتند. نیما عالمیان و امیرحسین به ترتیب یک و دو پله صعود کردند. در رنکینگ زنان، شیما صفایی، الینا رحیمی و ستایش ایلوخانی صعود کردند، اما ندا شهسواری و مهشید اشتری با سقوط قابل توجه روبه‌رو شدند.

در رنکینگ جوانان نیز بنیامین فرجی و مبین امیری افت جایگاه داشتند. فراز شکیبا پنج و عرشیا لرستانی ۳۰ پله صعود کردند.

رنکینگ به شرح زیر است:

رنکینگ مردان

۸۲- نوشاد عالمیان (۲ پله سقوط)
۱۳۷- بنیامین فرجی (۲ پله سقوط)
۱۶۰- نوید شمس (بدون تغییر جایگاه)
۱۶۳- نیما عالمیان (۱ پله صعود)
۲۲۴- امیرحسین هدایی (۲ پله صعود)

رنکینگ جدید پینگ‌پینگ‌بازان ایران در جهان

رنکینگ زنان

۱۸۲- شیما صفایی (۳ پله صعود)
۲۴۹- ندا شهسواری (۱۸ پله سقوط)
۲۷۱- الینا رحیمی (۴ پله صعود)
۳۰۵- مهشید اشتری (۴۴ پله سقوط)
۳۹۶- ستایش ایلوخانی (۵ پله صعود)

رنکینگ جدید پینگ‌پینگ‌بازان ایران در جهان

رنکینگ نوجوانان و جوانان

۱۶- بنیامین فرجی (۳ پله سقوط)
۱۵۴- فراز شکیبا (۵ پله صعود)
۱۶۲- مبین امیری (۱ پله سقوط)
۲۳۴- عرشیا لرستانی (۳۰ پله صعود)

رنکینگ جدید پینگ‌پینگ‌بازان ایران در جهان

