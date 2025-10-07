باشگاه خبرنگاران جوان _ عدیلی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در آبادانی و توانمندسازی روستاها گفت:«بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاکنون موفق به ساخت و مقاومسازی بیش از ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی روستایی در سطح استان شده است که گامی مؤثر در افزایش ایمنی و رفاه ساکنان روستاها به شمار میرود.»
مدیرکل بنیاد مسکن افزود:در راستای اجرای طرحهای توسعهای، تاکنون بیش از ۱۱۱ هزار و ۴۵ سند مالکیت شهری و روستایی صادر شده و طرح هادی برای بیش از ۳ هزار و ۳۶۴ روستا تهیه گردیده است. همچنین طرح هادی در بیش از ۸۰۰ روستا اجرا و عملیات ایمنسازی ۷۵ هکتار در ۴۴ روستا نیز به انجام رسیده است.»
وی با اشاره به *نگاه توسعهمحور* بنیاد مسکن خاطرنشان کرد:«اجرای طرحهای بافت با ارزش روستایی و گردشگری و همچنین طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در ۳۲ شهر و روستا از دیگر اقدامات مهم بنیاد مسکن در مسیر پایداری سکونتگاههای روستایی استان بوده است.»
عدیلی در پایان تأکید کرد:«بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و با حمایتهای دولت مردمی، همچنان با قوت در مسیر عمران، مقاومسازی و توانمندسازی روستاهای سیستان و بلوچستان گام برمیدارد تا زندگی در روستاها پایدار، ایمن و شایسته شأن مردم بزرگ این سرزمین باشد.»
منبع روابط عمومی بنیاد مسکن