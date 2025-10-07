به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، عدیلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان ضمن تبریک این روز به روستاییان و عشایر سخت‌کوش استان، به تشریح عملکرد بنیاد مسکن استان در حوزه عمران و توسعه روستایی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عدیلی  با اشاره به نقش بنیاد مسکن در آبادانی و توانمندسازی روستا‌ها گفت:«بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاکنون موفق به ساخت و مقاوم‌سازی بیش از ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی روستایی در سطح استان شده است که گامی مؤثر در افزایش ایمنی و رفاه ساکنان روستا‌ها به شمار می‌رود.»

مدیرکل بنیاد مسکن افزود:در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تاکنون بیش از ۱۱۱ هزار و ۴۵ سند مالکیت شهری و روستایی صادر شده و طرح هادی برای بیش از ۳ هزار و ۳۶۴ روستا تهیه گردیده است. همچنین طرح هادی در بیش از ۸۰۰ روستا اجرا و عملیات ایمن‌سازی ۷۵ هکتار در ۴۴ روستا نیز به انجام رسیده است.»

وی با اشاره به *نگاه توسعه‌محور* بنیاد مسکن خاطرنشان کرد:«اجرای طرح‌های بافت با ارزش روستایی و گردشگری و همچنین طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در ۳۲ شهر و روستا از دیگر اقدامات مهم بنیاد مسکن در مسیر پایداری سکونتگاه‌های روستایی استان بوده است.»

عدیلی در پایان تأکید کرد:«بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اتکا به رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با حمایت‌های دولت مردمی، همچنان با قوت در مسیر عمران، مقاوم‌سازی و توانمندسازی روستا‌های سیستان و بلوچستان گام برمی‌دارد تا زندگی در روستا‌ها پایدار، ایمن و شایسته شأن مردم بزرگ این سرزمین باشد.»

منبع روابط عمومی بنیاد مسکن

برچسب ها: بنیادمسکن ، مسکن روستایی
خبرهای مرتبط
آغاز چهارمین مرحله آمارگیری مسکن‌ روستایی درهمدان
برنامه‌ریزی برای اجرای ۲۰۰۰ طرح هادی روستایی
اجرای طرح هادی در ۱۰۱۴ روستای آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید بیش از ۳۲۰۰ تن خرما در زاهدان
اقدامات فوری برای رفع تنش آبی در محدوده بند شیرگواز لایروبی آبگیر و ارتقای پمپ‌ها در دستور کار
بیش از ۱۳۵ هزار واحد مسکونی مقاوم در روستا‌های سیستان و بلوچستان ساخته شده است
آخرین اخبار
اقدامات فوری برای رفع تنش آبی در محدوده بند شیرگواز لایروبی آبگیر و ارتقای پمپ‌ها در دستور کار
بیش از ۱۳۵ هزار واحد مسکونی مقاوم در روستا‌های سیستان و بلوچستان ساخته شده است
تولید بیش از ۳۲۰۰ تن خرما در زاهدان
باد و طوفان شدید باعث سقوط ۱۶ اصله پایه شبکه برق در شهرستان هیرمند شد
بازتاب تحولات کالبدی و کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین المللی زاهدان
پلمب ۲۱ بنگاه مشاور املاک در زاهدان طی سه ماه اخیر / اخطار به ۶ واحد دیگر
توزیع ۵ تن بذر شبدر در قصرقند برای ایجاد اشتغال و تولید علوفه
برداشت بیش از ۱۲۰۰ تُن خربزه خارج از فصل در شهرستان زهک