نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش درخصوص افت تحصیلی دانش‌آموزان به‌صورت مشروط قانع شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سوال ملی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق و ابرکوه و ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا وضعیت علمی دانش‌آموزان کشور با افت شدید مواجه است و میانگین امتحانات کل کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، علت این وضعیت چیست؟ را در دستورکار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به‌صورت مشروط قانع شدند و شش ماه به وی وقت دادند تا ایرادات را در زمینه افت تحصیلی دانش‌آموزان برطرف کند.

در مجلس صورت گرفت؛
اعلام وصول سوال ملی از وزیر آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
وزیر آموزش و پرورش در مجلس:
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس برای پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان
افت تحصیلی یک پدیده زمان‌بر است و نه پدیده‌ای مقطعی/ شکاف برنامه درسی با نیاز‌های زمانه از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان است
حدود ۲۰ میلیارد یارانه کالا‌های اساسی و دارو پرداخت می‌شود
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
مجلس به‌صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شد
