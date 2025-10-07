باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سوال ملی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق و ابرکوه و ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا وضعیت علمی دانش‌آموزان کشور با افت شدید مواجه است و میانگین امتحانات کل کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، علت این وضعیت چیست؟ را در دستورکار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به‌صورت مشروط قانع شدند و شش ماه به وی وقت دادند تا ایرادات را در زمینه افت تحصیلی دانش‌آموزان برطرف کند.