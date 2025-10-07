در جریان بازدید معاون بهره‌برداری و توسعه آب و مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان لایروبی آبگیر بند شیرگواز و ارتقای پمپ‌ها برای عبور از تنش آبی روستاهای تحت پوشش در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ در پی کاهش حجم آب بند شیرگواز و بروز تنش آبی در روستاهای تحت پوشش بررسی میدانی و تصمیم‌گیری برای اجرای اقدامات فوری با حضور معاون بهره‌برداری و توسعه آب و مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان صورت گرفت.

در جریان این بازدید میدانی از تأسیسات و آبگیر بند شیرگواز، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، لایروبی آبگیر بند شیرگواز به‌عنوان یکی از اقدامات اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفت. همچنین، ارتقای پمپ‌های شناور و تجهیزات آبگیر برای بهبود پایداری تأمین آب منطقه مورد تأکید قرار گرفت.

با توجه به اهمیت پایداری تأمین آب در فصل‌های کم‌آبی، بر اجرای سریع اقدامات اصلاحی تأکید و خواستار هماهنگی همه‌جانبه برای تسریع عملیات اجرایی شدند.

این مجموعه اقدامات با هدف کاهش اثرات تنش آبی و پایداری تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش بند شیرگواز برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفت.

منبع شرکت آبفا

برچسب ها: آبفا ، آبرسانی ، تنش آبی
خبرهای مرتبط
مدیر امور آب و فاضلاب خواف خبر داد؛
آغاز پروژه رفع تنش در ۳ شهر و روستای بخش جلگه زوزن خواف
ارتقاء و لایروبی ۱۲۳ حلقه چاه آب شرب در سیستان و بلوچستان/ تنش‌های آبی سیستان و بلوچستان چگونه مدیریت شد؟
جلوگیری از بروز تنش آبی در شهر چابهار/ رفع حادثه خط انتقال در کمتر از ۱۴ ساعت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید بیش از ۳۲۰۰ تن خرما در زاهدان
اقدامات فوری برای رفع تنش آبی در محدوده بند شیرگواز لایروبی آبگیر و ارتقای پمپ‌ها در دستور کار
بیش از ۱۳۵ هزار واحد مسکونی مقاوم در روستا‌های سیستان و بلوچستان ساخته شده است
آخرین اخبار
اقدامات فوری برای رفع تنش آبی در محدوده بند شیرگواز لایروبی آبگیر و ارتقای پمپ‌ها در دستور کار
بیش از ۱۳۵ هزار واحد مسکونی مقاوم در روستا‌های سیستان و بلوچستان ساخته شده است
تولید بیش از ۳۲۰۰ تن خرما در زاهدان
باد و طوفان شدید باعث سقوط ۱۶ اصله پایه شبکه برق در شهرستان هیرمند شد
بازتاب تحولات کالبدی و کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین المللی زاهدان
پلمب ۲۱ بنگاه مشاور املاک در زاهدان طی سه ماه اخیر / اخطار به ۶ واحد دیگر
توزیع ۵ تن بذر شبدر در قصرقند برای ایجاد اشتغال و تولید علوفه
برداشت بیش از ۱۲۰۰ تُن خربزه خارج از فصل در شهرستان زهک