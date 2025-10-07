باشگاه خبرنگاران جوان _ در پی کاهش حجم آب بند شیرگواز و بروز تنش آبی در روستاهای تحت پوشش بررسی میدانی و تصمیم‌گیری برای اجرای اقدامات فوری با حضور معاون بهره‌برداری و توسعه آب و مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان صورت گرفت.

در جریان این بازدید میدانی از تأسیسات و آبگیر بند شیرگواز، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، لایروبی آبگیر بند شیرگواز به‌عنوان یکی از اقدامات اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفت. همچنین، ارتقای پمپ‌های شناور و تجهیزات آبگیر برای بهبود پایداری تأمین آب منطقه مورد تأکید قرار گرفت.

با توجه به اهمیت پایداری تأمین آب در فصل‌های کم‌آبی، بر اجرای سریع اقدامات اصلاحی تأکید و خواستار هماهنگی همه‌جانبه برای تسریع عملیات اجرایی شدند.

این مجموعه اقدامات با هدف کاهش اثرات تنش آبی و پایداری تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش بند شیرگواز برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفت.

