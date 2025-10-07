سقوط بالگرد روی یک بزرگراه در کالیفرنیا + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0641\u0631\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u06f3 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0644\u06cc \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n