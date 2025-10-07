باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سقوط بالگرد روی یک بزرگراه در کالیفرنیا + فیلم

سقوط یک فروند بالگرد امدادی در کالیفرنیای آمریکا به مصدوم شدن سه سرنشین این بالگرد منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سقوط یک بالگرد امدادی در کالیفرنیای آمریکا ۳ مجروح داشته و در پی این حادثه بزرگراه محل سانحه به طور کلی تعطیل شده است.

