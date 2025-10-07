باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و جمعی از مسئولان این وزارتخانه گفت: در این جلسه، وزیر اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت امنیتی کشور و تحولات منطقهای ارائه کرد و به تحلیل ابعاد مختلف شرایط موجود پرداخت و به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد.
وی افزود: اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات بر ضرورت توجه به طرحها و لوایح امنیتساز، بازنگری در برخی وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و تقویت دستگاههای اطلاعاتی کشور تأکید کردند. یکی از محورهای مورد تأکید اعضای کمیسیون، مقابله با دروغپردازیها و شایعات موثر بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: این جلسه همزمان با سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات برگزار شد و اعضای کمیسیون از خدمات و تلاشهای چند دهه گذشته این وزارتخانه، تقدیر و تشکر کردند.