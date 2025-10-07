کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در چارچوب برنامه‌ای مدون برای تأمین پایدار گوشت سفید و تنظیم بازار، بازدید‌های میدانی از مرغداری‌هایی را که گله‌های آنها سنی بالای ۴۶ روز دارند، آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - آقاجانی مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کارشناسان مدیریت طیور جهاد کشاورزی استان، با همراهی همکاران بخش امور دام و نمایندگان سازمان دامپزشکی، از واحد‌های پرورش مرغ گوشتی که سن گله آنها بیش از ۴۶ روز است، بازدید به عمل می‌آورند.

او هدف از این بازدید‌ها را رصد و پایش دقیق روند تولید، پرورش و عرضه گوشت مرغ عنوان کرد و افزود: این اقدام برای بررسی دقیق وضعیت گله‌ها و برنامه‌ریزی جهت عرضه به‌موقع محصول به بازار انجام می‌شود تا تأمین گوشت مرغ به‌صورت مستمر و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان صورت گیرد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این بازدید‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، رصد و پایش مداوم واحد‌های طیور گوشتی استان در دستور کار قرار دارد.

آقاجانی در پایان افزود: این برنامه نظارتی و پایشی، ضمن حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، منجر به پایداری در چرخه تولید و حفظ ثبات در بازار گوشت سفید خواهد شد.

