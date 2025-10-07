باشگاه خبرنگاران جوان - محققان در تحقیق جدیدی دریافتند ازدواج میتواند سلامت و شادی افراد را افزایش دهد. این تحقیق که در آمریکا و ژاپن انجام شده نشان میدهد افراد متأهل بهطور کلی از سلامت و رضایت از زندگی بالاتری نسبت به افراد مجرد برخوردارند؛ البته تأثیر عوامل اجتماعی مانند حمایت و فشار خانواده در هر فرهنگ کاملاً متفاوت است.
محققان دانشگاه میشیگان و دانشگاه سنگاپور با بررسی دادههای نزدیک به ۵ هزار بزرگسال در آمریکا و ژاپن در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، به نتیجه جالبی رسیدند: در هر دو کشور افراد مجرد در مقایسه با همتایان متأهل خود سلامت جسمانی ضعیفتر و رضایت از زندگی پایینتری را گزارش کردهاند. البته بخش جالبتر این تحقیق وقتی آشکار میشود که نقش فرهنگ و خانواده را در نظر بگیریم.
سلامت و شادی بیشتر افراد متأهل
این تحقیق یک پارادوکس جالب را نشان میدهد. اگرچه افراد مجرد در هر دو کشور فشار و استرس خانوادگی بیشتری را احساس میکردند، اما تأثیر این فشار بر روی شادی آنها یکسان نبود.
در آمریکا حمایت خانوادگی بهطور قابل توجهی به افزایش رفاه افراد متأهل کمک میکرد. از سوی دیگر، فشار خانوادگی بر روی افراد مجرد باعث کاهش شادی و رضایت از زندگی آنها میشد. اما در ژاپن این الگو کاملاً متفاوت بود. حمایت خانوادگی تأثیر ضعیف و متناقضی بر روی رفاه افراد داشت و مهمتر از آن، فشار خانوادگی بر روی افراد مجرد، تأثیر منفی قابل توجهی بر روی شادی آنها نداشت.
محققان چندین فرضیه را برای توضیح این تفاوت ارائه میدهند. در فرهنگ آمریکا که بر فردگرایی تأکید دارد، افراد مجرد ممکن است بیشتر احساس انزوا و عدم حمایت عاطفی کنند و فشار خانواده برای ازدواج به تنش و درگیری منجر شود. اما در فرهنگ ژاپن، که بر حفظ هماهنگی جمعی تأکید دارد، ممکن است افراد مجرد ذهنیت دیگری داشته باشند. محققان میگویند: «[مجردان ژاپنی] ممکن است با فاصله گرفتن از فشار خانواده یا جستجوی اشکال جایگزین حمایت عاطفی، اثرات منفی این فشار را خنثی کنند.»
علاوهبراین، عادیسازی انتظارات مربوط به ازدواج در ژاپن ممکن است افراد را نسبت به این فشارها بیحس کرده باشد و آنها برای حفظ هماهنگی خانواده، نارضایتی شخصی خود را نادیده بگیرند.
یافتههای این پژوهش در ژورنال Personal Relationships منتشر شده است.
منبع: دیجیاتو