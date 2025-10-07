یک تحقیق جدید روی ۵۰۰۰ نفر در آمریکا و ژاپن نشان می‌دهد که افراد متأهل سالم‌تر و شادتر از افراد مجرد هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محققان در تحقیق جدیدی دریافتند ازدواج می‌تواند سلامت و شادی افراد را افزایش دهد. این تحقیق که در آمریکا و ژاپن انجام شده نشان می‌دهد افراد متأهل به‌طور کلی از سلامت و رضایت از زندگی بالاتری نسبت به افراد مجرد برخوردارند؛ البته تأثیر عوامل اجتماعی مانند حمایت و فشار خانواده در هر فرهنگ کاملاً متفاوت است.

محققان دانشگاه میشیگان و دانشگاه سنگاپور با بررسی داده‌های نزدیک به ۵ هزار بزرگسال در آمریکا و ژاپن در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، به نتیجه جالبی رسیدند: در هر دو کشور افراد مجرد در مقایسه با همتایان متأهل خود سلامت جسمانی ضعیف‌تر و رضایت از زندگی پایین‌تری را گزارش کرده‌اند. البته بخش جالب‌تر این تحقیق وقتی آشکار می‌شود که نقش فرهنگ و خانواده را در نظر بگیریم.

سلامت و شادی بیشتر افراد متأهل

این تحقیق یک پارادوکس جالب را نشان می‌دهد. اگرچه افراد مجرد در هر دو کشور فشار و استرس خانوادگی بیشتری را احساس می‌کردند، اما تأثیر این فشار بر روی شادی آنها یکسان نبود.

در آمریکا حمایت خانوادگی به‌طور قابل توجهی به افزایش رفاه افراد متأهل کمک می‌کرد. از سوی دیگر، فشار خانوادگی بر روی افراد مجرد باعث کاهش شادی و رضایت از زندگی آنها می‌شد. اما در ژاپن این الگو کاملاً متفاوت بود. حمایت خانوادگی تأثیر ضعیف و متناقضی بر روی رفاه افراد داشت و مهم‌تر از آن، فشار خانوادگی بر روی افراد مجرد، تأثیر منفی قابل توجهی بر روی شادی آنها نداشت.

محققان چندین فرضیه را برای توضیح این تفاوت ارائه می‌دهند. در فرهنگ آمریکا که بر فردگرایی تأکید دارد، افراد مجرد ممکن است بیشتر احساس انزوا و عدم حمایت عاطفی کنند و فشار خانواده برای ازدواج به تنش و درگیری منجر شود. اما در فرهنگ ژاپن، که بر حفظ هماهنگی جمعی تأکید دارد، ممکن است افراد مجرد ذهنیت دیگری داشته باشند. محققان می‌گویند: «[مجردان ژاپنی] ممکن است با فاصله گرفتن از فشار خانواده یا جستجوی اشکال جایگزین حمایت عاطفی، اثرات منفی این فشار را خنثی کنند.»

علاوه‌براین، عادی‌سازی انتظارات مربوط به ازدواج در ژاپن ممکن است افراد را نسبت به این فشارها بی‌حس کرده باشد و آنها برای حفظ هماهنگی خانواده، نارضایتی شخصی خود را نادیده بگیرند.

یافته‌های این پژوهش در ژورنال Personal Relationships منتشر شده است.

منبع: دیجیاتو

برچسب ها: زندگی متاهلی ، زندگی سالم با نشاط و امید
خبرهای مرتبط
چه کنیم که در زندگی متاهلی بیشتر خوش بگذرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهراب سپهری؛ شاعری که ساده می‌نوشت و دشوار فکر می‌کرد!
چرا نسل Z در اعتراضات پرچم دزدان دریایی را به دست می‌گیرد؟
چرخش پادکسترهای مشهور علیه ترامپ
چگونه استانبول به پایتخت کاشت موی جهان بدل شد؟
افراد متأهل سالم‌تر و شادتر از افراد مجرد هستند
آیا آیفون‌ها پنهانی صدا ضبط می‌کنند؟
آمریکایی‌ها به زنان رای نمی‌دهند
غذاهای فوق فراوری شده با ما چه می‌کنند؟
گیاهان گوشتخوار مغز ندارند؛ پس چگونه حشرات را با دقت بالا به دام می‌اندازند؟
آخرین اخبار
گیاهان گوشتخوار مغز ندارند؛ پس چگونه حشرات را با دقت بالا به دام می‌اندازند؟
غذاهای فوق فراوری شده با ما چه می‌کنند؟
آمریکایی‌ها به زنان رای نمی‌دهند
آیا آیفون‌ها پنهانی صدا ضبط می‌کنند؟
چگونه استانبول به پایتخت کاشت موی جهان بدل شد؟
چرخش پادکسترهای مشهور علیه ترامپ
چرا نسل Z در اعتراضات پرچم دزدان دریایی را به دست می‌گیرد؟
افراد متأهل سالم‌تر و شادتر از افراد مجرد هستند
سهراب سپهری؛ شاعری که ساده می‌نوشت و دشوار فکر می‌کرد!
دو سال جنگ غزه، ۱۰ ضربه کاری بر اقتصاد اسرائیل
هوش مصنوعی اقتصاد آمریکا را می‌لرزاند؛ ۱۰۰ میلیون شغل در خطر نابودی
وقتی انیشتین در برابر جنایات اسرائیل ایستاد؛ اعتراض تاریخی به سفر یک تروریست
هوش مصنوعی جدید متوجه نظارت انسان می‌شود
میلیاردر‌ها به دنبال جاودانگی؛ ساخت بدل‌های دیجیتال برای فرار از مرگ
۴ برگ برنده حماس که می‌تواند معادلات جنگ را تغییر دهد
موج استعفای خبرنگاران غربی در اعتراض به روایت جانبدارانه از غزه
سه مکان غصبی که نماز در آن باطل است
نسل زد چگونه اعتراض می‌کند؟/ آیا اعتراضات مراکش نشانه‌ای از پیدایی یک الگوی اعتراض است؟
بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها به بیمارستان نرخ زایمان خانگی را افزایش داد
وحشتناک‌ترین عقاب تاریخ که انسان را هم شکار می‌کرد
قرآن اهالی غزه فقط روی طاقچه نیست!
تل‌آویو تا واشنگتن؛ چگونه جنگ با ایران پایه‌های نظم آمریکایی را لرزاند؟
«قیلوله»، دوای درد روزهای کوتاه پاییز!
در زندان صهیونیست‌ها چه می‌گذرد؟