باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل ناصری رییس اتاق اصناف قزوین ضمن اشاره به نگاه جدید این اتاق به حوزه گردشگری و اقتصاد شهری گفت: احیای بناهای قدیمی، حمایت از کسبوکارهای سنتی و ساماندهی بازار کالاهای اساسی سه محور مهم برنامههای اتاق اصناف در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ است.
وی اضافه کرد: از همه مالکان ساختمانهای با قدمت ۷۰ تا ۱۰۰ سال و بیشتر در سطح استان و به خصوص روستاهای اطراف آن دعوت میکنیم که برای بهرهبرداری گردشگری از این بناها به اتاق اصناف مراجعه کنند.
ناصری ادامه داد: با هماهنگی استانداری، ادارهکل میراث فرهنگی، انجمنهای صنفی و بانکها، تسهیلات ویژهای برای تجهیز و بازسازی این بناها در نظر گرفته شده تا به اماکن گردشگری، رستورانهای سنتی و مراکز اقامتی تبدیل شوند.
رییس اتاق اصناف قزوین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان قزوین، تاکید کرد: قلعه حسن صباح، دریاچه اوان و مناطق اطراف آن از جمله محورهایی هستند که برای توسعه گردشگری در دستور کار قرار گرفتهاند.
ناصری از کسبههایی که در بناهای قدیمی فعالیت دارند خواست تا از این فرصت استفاده کنند و یادآور شد: ما برای تجهیز این مکانها به منظور توسعه گردشگری تسهیلات کمبهره در نظر گرفتهایم و با بانکها برای پرداخت وامهای حمایتی نیز هماهنگ شدهاند.
به گفته این مسئول، هدف از اجرای این طرح، ایجاد درآمد پایدار از مسیر گردشگری و رونق اقتصادی اصناف در مناطق شهری و روستایی قزوین است.
رییس اتاق اصناف قزوین در ادامه با اشاره به موضوع تنظیم بازار استان، گفت: در حوزه تولید و توزیع مرغ، جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استانداری برگزار شده و خوشبختانه از ۱۲ مهرماه نیز سامانه رهاوا برای توزیع هوشمند مرغ در استان آغاز به کار کرده است.
این مسوول ادامه داد: با وجود کمبود مرغ در برخی استانهای کشور، قزوین، اما نه تنها کمبودی در این بخش ندارد، بلکه به عنوان صادر کننده نیز در این بخش شناخته میشود و قیمت آن در بازار استان با کنترل مستمر در سطح ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان ثابت نگاه داشته شده است.
ناصری از برگزاری جلسه مهم تنظیم بازار استان طی روزهای گذشته خبر داد و یادآور شد: این نشست با حضور معاونان اقتصادی استاندار، مدیران دستگاههای امنیتی و اجرایی، مدیرکل صمت، مدیرکل جهاد کشاورزی و اعضای هیات رییسه اتاق اصناف برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، جدول زمانبندی تامین کالاهای اساسی شامل روغن، تخممرغ، گوشت، نان و سایر اقلام ضروری تنظیم گردید تا در صورت بروز نوسانات منطقهای، بازار استان دچار التهاب نشود.
رییس اتاق اصناف از شهروندان خواست با آرامش و به میزان نیاز خود خرید کنند و تصریح کرد: تمام کالاهای اساسی از جمله آرد، گوشت و مرغ به اندازه کافی در انبارهای استان موجود است و جای هیچ نگرانی نیست.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح بیمه تکمیلی ویژه اصناف این استان خبر داد و گفت: با چند شرکت بیمه از جمله بیمه سلامت و سامان مذاکره شده تا اصناف بتوانند با هزینهای مناسب از پوششهای درمانی و تکمیلی آنها بهرهمند شوند.
وی افزود: در حوزه مالیات نیز با یک شرکت دارای مجوز از سازمان امور مالیاتی قرارداد منعقد شده تا کسبه بتوانند با هزینه ماهانه سه میلیون ریال امور مالیاتی خود را به صورت دقیق و قانونی انجام دهند تا از هرگونه جرایم احتمالی جلوگیری شود.
رییس اتاق اصناف قزوین تاکید کرد: تمامی اقدامات ما، از تجهیز بافتهای قدیمی تا تنظیم بازار و بیمه اصناف، در راستای تحقق سیاستهای دولت چهاردهم و به خصوص استاندار پرتلاش قزوین برای رونق اقتصادی، آرامش بازار و توسعه گردشگری استان است.
