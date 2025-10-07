باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک مطالعه دانشگاهی جدید که روز سه‌شنبه، دومین سالگرد حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس در اسرائیل که منجر به این درگیری شد، منتشر شده، ایالات متحده تحت دولت‌های بایدن و ترامپ از آغاز جنگ غزه دو سال پیش، حداقل ۲۱.۷ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه کرده است.

مطالعه دیگری که توسط پروژه «هزینه‌های جنگ» در دانشکده امور بین‌الملل و عمومی واتسون دانشگاه براون منتشر شده، می‌گوید آمریکا در دو سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار بیشتر برای کمک‌های امنیتی و عملیات در خاورمیانه گسترده‌تر هزینه کرده است.

اگرچه این گزارش‌ها برای بیشتر یافته‌های خود به منابع باز متکی هستند، اما برخی از جامع‌ترین محاسبات کمک‌های نظامی آمریکا به متحد نزدیکش اسرائیل و برآورد هزینه‌های درگیری مستقیم نظامی آمریکا در خاورمیانه را ارائه می‌دهند.

وزارت امور خارجه در مورد میزان کمک‌های نظامی ارائه شده به اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ هیچ اظهارنظری نداشت. کاخ سفید سوالات را به پنتاگون ارجاع داد که تنها بر بخشی از این کمک‌ها نظارت دارد.

این گزارش‌ها که از اعلان‌های عمومی در دسترس کنگره استفاده می‌کنند، در حالی منتشر شدند که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه فشار می‌آورد. مقامات اسرائیلی و حماس این هفته پس از آنکه حماس برخی عناصر طرح ترامپ را که اسرائیل نیز گفته بود از آن حمایت می‌کند، پذیرفت، مذاکرات غیرمستقیم را در مصر آغاز کردند.

این گزارش‌ها که به شدت از اسرائیل انتقاد می‌کنند، می‌گویند بدون کمک آمریکا، اسرائیل قادر نبود کمپین متمرکز خود علیه حماس در غزه را ادامه دهد. آنها خاطرنشان می‌کنند که ده‌ها میلیارد دلار بودجه آتی برای اسرائیل تحت توافقنامه‌های دوجانبه مختلف پیش‌بینی شده است.

گزارش اصلی می‌گوید آمریکا در سال اول جنگ - که جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید بود - ۱۷.۹ میلیارد دلار و در سال دوم ۳.۸ میلیارد دلار به اسرائیل ارائه کرد. برخی از این کمک‌های نظامی قبلاً تحویل داده شده‌اند در حالی که مابقی در سال‌های آینده تأمین خواهد شد.

این گزارش با همکاری «کویینسی اینستیتیوت» مستقر در واشنگتن تولید شده است. برخی گروه‌های طرفدار اسرائیل، این مؤسسه را به انزواگرایی و ضد اسرائیل بودن متهم کرده‌اند، اتهاماتی که این سازمان آنها را رد می‌کند.

یک گزارش دوم که هزینه‌های آمریکا برای فعالیت‌های گسترده‌تر در خاورمیانه، مانند حملات به انصارالله ییمن و تأسیسات هسته‌ای ایران را تجزیه و تحلیل می‌کند، این هزینه‌ها را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بین ۹.۶۵ میلیارد تا ۱۲ میلیارد دلار، از جمله بین ۲ تا ۲.۲۵ میلیارد دلار برای حملات به ایران و هزینه‌های مرتبط در ماه ژوئن، قرار می‌دهد.

منبع: اسوشیتدپرس