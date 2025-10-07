باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مدبر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: اعطای مجوز کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق چندی پیش توسط معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برای بیمارستان در حال احداث ۷۰۰ تختخوابی قزوین اخذ شده و این تنها مسیری است که می‌توان طرح‌های عمرانی دولتی را در بودجه ملی سهیم کرد.

وی ادامه داد: ۲ هزار میلیارد ریال اوراق برای تخصیص به بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین از طریق سازمان برنامه و بودجه تخصیص و با تایید وزارت بهداشت، موافقت شد.

به گفته این مسئول، پیش‌تر نیز با حمایت و پیگیری دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم شهرستان‌های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق برای جلوگیری از توقف پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین، تخصیص داده شده بود.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: در خصوص وضعیت نامطلوب فعلی مرکز آموزشی و درمانی ۲۲ بهمن قزوین نیز مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای ایمن سازی موقت آن، به همراه مستندات، به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود که تا نیمه دوم مهرماه سال جاری اقدام لازم به عمل آید.

دکتر مدبر بیان کرد: در مورد بخش الحاقی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی نیز با عنایت به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی این پروژه، مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به ارسال درخواست تسهیلات ماده ۵۶ به میزان سه هزار میلیارد ریال به سازمان برنامه و بودجه از طریق وزارت بهداشت اقدام کند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی این اقدام را انجام داد و تعهد بازپرداخت تسهیلات ماده ۵۶ به طور تمام برعهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

به گفته این مسئول، برای تکمیل بخش درمان ناباروری مرکز آموزشی و درمانی ولایت مقرر شد از کمک‌های سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰ میلیارد ریال استفاده شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: امیدواریم با پیگیری این مصوبات، طرح‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی این دانشگاه آن گونه که مردم استان و دانشجویان دانشگاه شایسته آن هستند، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

منبع: ایرنا