نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس تا سال ۱۴۰۲ با این تقاضا با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح روند رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت عمران شهر پردیس، گفت: اسفندماه سال ۱۴۰۳ بود که تعدادی از نمایندگان این تقاضا را مطرح کردند. مجتبی زارعی نماینده تهران مستندات لازم در این زمینه را دریافت کرد، اما به علت عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، در تیرماه ۱۴۰۴ جلسه‌ای با حضور طرفین برگزار شد که اعضای کمیسیون ضرورت این تحقیق و تفحص را به تصویب رساندند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس با اشاره به ۸ محور این تقاضا گفت: بررسی مدیریت مالی بر پرداخت ها، بررسی تحقیق و توزیع منابع مالی، بررسی مدیریت متقاضیان و ثبت نام، بررسی کیفیت ساخت و ساز‌ها و نظارت فنی، بررسی فرایند‌های قراردادی و انتخاب پیمانکاران، بررسی شفافیت در واگذاری و فروش اموال، بررسی حاکمیت شرکتی و سلامت اداری، بررسی پیامد‌های اجتماعی، فرهنگی و شهری از جمله محور‌های تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت عمران شهر جدید پردیس هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه سیاستی که دولت‌ها بعد از انقلاب در راستای تأمین مسکن اتخاذ کردند شامل واگذاری زمین، واگذاری وام و ورود دولت به ساخت و ساز است، اظهار داشت: این تحقیق و تفحص برای نحوه ورود دولت به پروژه‌های مسکن سازی است که شهر جدید پردیس نمونه آن است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در طول فرایند ساخت و ساز مسکن ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که با اصل سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن متقاضیان تداخل دارد از این رو شفاف سازی سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن اقشار ضعیف باید مشخص شود.

