باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 سه احساس قابل توجه در هر انسان + فیلم

مشاور تعلیم و تربیت در خصوص احساسات انسان ها نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زینلی، مشاور تعلیم و تربیت با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد احساسات انسان ها توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
 سه احساس قابل توجه در هر انسان + فیلم
young journalists club

رنگ‌های مختلف برای مردم گوناگون جهان چه معنایی دارند؟

تابع عقل باشیم یا احساسات؟

 سه احساس قابل توجه در هر انسان + فیلم
young journalists club

مراقبه بر کاهش درد و احساسات منفی موثر است؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم
۷۰۰

رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم
۶۳۴

زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم
۴۵۱

نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم
۳۴۷

روایتی از هسته‌ای وابسته ایران در زمان پهلوی + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
سقوط بالگرد روی یک بزرگراه در کالیفرنیا + فیلم
۳۳۴

سقوط بالگرد روی یک بزرگراه در کالیفرنیا + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.