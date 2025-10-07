شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور کارت سوخت خودرو گلایه کرده و خواستار پیگیری و رفع مشکل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت سوخت یکی از مهمترین موارد برای رانندگان محسوب می‌شود، چرا که نداشتن این کارت هزینه‌های زیادی را به رانندگان تحمیل می‌کند؛ آنها با استفاده از این کارت هرماه سهمیه مشخصی از سوخت برای هر خودرو اختصاص داده می‌شود. 
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور این کارت خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد..

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام درشبکه خبر، شرکت نفت اعلام کرد صدورکارت سوخت یک هفته‌ای صادر می‌شود، بنده از ۲۵شهریور درخواست صدور کارت کردم هنوز معلوم نیست درچه مرحله‌ای است. لطفا پیگیری کنید.

