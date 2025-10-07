چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزاری شد.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: امروز میخواهم جنایتی دیگر از جنایات متعدد سازمان منافقین را بیان کنم که فراتر از دادگاه و دستگاههای عدالت کیفری در دنیاست. این حجم از جنایات را با مجازاتهای مرسوم کیفری در دنیا نمیتوانیم التیام ببخشیم. مادران زیادی با جنایتهای این سازمان بی فرزند شدند و فرزندان بسیاری پدر و مادر خود را از دست دادند.
وی افزود: کسی که شاهد هجوم بیگانه به کشورش باشد و صدای خرد شدن استخوانهای سربازان کشورش را در میدان رزم بشنود، شاهد تصرف خاک کشورش باشد و تهاجم به مدارس و مراکز غیرنظامی کشورش را ببیند و سکوت کند، ایرانی نیست.
حجتالاسلام والمسلمین مداح تصریح کرد: یکی از جنایات سازمان منافقین عملیات چلچراغ بود که در این عملیات سازمان تروریستی منافقین به شهر مهران حمله میکند، شهر را به تصرف خود در میآورند و اموال مردم را غارت میکنند. در این عملیات بیش از ۸ هزار ایرانی را به شهادت رساندند و ۱۵۰۰ نفر را به گروگان گرفتند.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: بسیار جالب است، گروهی که ضد انسانیت، آزادی و مردم هستند و اسم خود را ارتش آزادی بخش گذاشتند. از نظر حقوق بینالمللی ارتش آزادیبخش دارای ویژگیهایی است. هدف مبارزه در ارتش آزادیبخش، رهایی و مبارزه برای استقلال و رهایی از رژیم ستمگر غاصب است. مردم ایران در حالی که با یک سلطه بیگانه و دولت متخاصم رژیم بعث عراق در حال مبارزه بودند این گروهک تروریستی با دولت متخاصم همکاری میکند. آیا این کمک به استقلال و آزادی کشور و نجات خلق است؟ آیا این رهایی خلق است؟
وی اضافه کرد: دومین ویژگی که در حقوق بینالملل در رابطه با آن بحث میکنند این است که ارتشهای آزادیبخش و نهضتهای آزادی بخش هدفگیری مشروع دارند و با غیرنظامیان نمیجنگند. کودک دو ساله و طفل ۱۸ ماهه را به قتل نمیرساند. کدام ارتش آزادیبخش در دنیا به بیمارستان هجوم میبرد؟
حجت الاسلام مداح وکیل شکات گفت:سازمانهای آزادیبخش در حقوق بینالملل، ویژگیهای خاصی دارند که آنها را از گروههای تروریستی متمایز میکند. این سازمانها معمولاً به سمت اهداف خود با رعایت قواعد جنگ و قوانین بینالمللی حرکت میکنند و از طرق مشروع برای رسیدن به اهدافشان بهره میبرند، نه با جنایات جنگی مانند تیرباران و اعدام مردم بیگناه. یکی دیگر از ویژگیهای آنها حمایت گسترده مردمی است؛ به عنوان مثال، در ایران، مردم علیه منافقین فریاد مرگ بر آنها سر دادند و حمایت نکردن مردم نشان میدهد که این سازمانها در بین مردم جایگاهی ندارند و اقدامات خشونتآمیز آنها مورد تأیید نیست.
وی گفت: ارتشهای آزادیبخش در سطح بینالمللی مورد شناسایی و حمایت نهادهای بینالمللی قرار میگیرند. در مقابل، سازمان مجاهدین خلق در بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا و اروپا، به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است. برای نمونه، وزارت دادگستری آمریکا در گزارش ۲۰۰۴ خود، مجاهدین را سازمانی تروریستی و بیگانه معرفی میکند که از سال ۱۹۷۳ در عراق فعالیتهای خشونتآمیز و تروریستی علیه ایران انجام داده است. در سال ۱۹۹۹، آمریکا مجاهدین را به عنوان سازمان تروریستی بیگانه به رسمیت شناخت و در سال ۲۰۰۶، دفتر هماهنگکننده ضدتروریسم وزارت خارجه آمریکا نیز این سازمان را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
وی ادامه داد: دادگاه عدالت پادشاهی انگلستان در سال ۲۰۱۲ نیز در رای خود، سوابق تروریستی مجاهدین خلق را تأیید کرده و ورود مریم رجوی، از اعضای ارشد این سازمان، به انگلستان را ممنوع اعلام نمود. این سازمان در دهه ۱۳۶۰ و پس از شناسایی رژیم ایران توسط فرانسه، پایگاه خود را به عراق منتقل کرد که این انتقال تسهیلکننده فعالیتهای تروریستی در داخل ایران شد. فعالیتهای خشونتآمیز مجاهدین خلق در سالهای ۱۳۶۵ و پس از آن، در عراق و اروپا، ادامه یافت و در نهایت، در سال ۲۰۰۱، بر اساس قانون تروریسم آمریکا، این سازمان به عنوان یک سازمان ممنوعه اعلام شد و کمیسیون استیناف سازمان ممنوعه اعلام کرد که مجاهدین خلق سازمان تروریستی بوده است.
حجت الاسلام مداح ادامه داد:شاخصههای گروههای تروریستی از منظر حقوق بینالملل به چند دسته تقسیم میشود، هدفگیری غیرنظامیان گروههای تروریستی اقدام به کشتار مردم عادی میکنند، ایجاد ترس و رعب و وحشت: عملیاتهای آنان صرفاً برای ایجاد ترس و تبلیغات رسانهای انجام میشود و پس از آن برمیگردند. اهداف نامشروع: فعالیتهای آنان اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا دیگر اهداف نامشروع دارند. عدم حمایت مردمی: این گروهها فاقد حمایت عمومی هستند. رعایت نکردن قوانین جنگی:، چون نه دولت مرکزی دارند و نه مرکزیت مشخص، اقدامات آنان خلاف قوانین جنگی است، خشونت و توسل به زور: خشونت، کشتار و زورگویی از ویژگیهای مشترک این گروهها است، که در تمامی کنوانسیونها و قوانین بینالمللی بر آن تأکید شده است.
وی گفت: در قطعنامههای مختلف سازمان ملل، تروریسم به صورت اقدامات جنایتآمیز با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم تعریف شده است. برای نمونه، در قطعنامه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل، تروریسم به عنوان اقداماتی جنایتآمیز توصیف شده است که هدفشان ایجاد رعب و وحشت است. همچنین، در کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۹۷۷، تروریسم به اقدامات کیفری علیه دولت یا جامعه با هدف ایجاد وحشت و رسیدن به اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک تعریف شده است.
وی ادامه داد: کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ۱۹۸۳، تروریسم را اقدامات کیفری علیه دولتها با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروههای خاص یا در سطح جامعه میداند. در سال ۱۹۷۲، کمیته تخصصی مبارزه با تروریسم در سازمان ملل تشکیل شد که منجر به تصویب ۱۵ کنوانسیون ضد تروریسم در موارد خاص شد، از جمله کنوانسیون توقیف غیرقانونی هواپیما، کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم، کنوانسیون گروگانگیری ۱۹۷۹، و کنوانسیون پکن ۲۰۱۰ برای منع تولید و قاچاق هواپیماهای غیرقانونی.
حجت الاسلام مداح گفت: در قوانین کشورهای اروپایی، تروریسم نیز تعاریف خاصی دارد. برای نمونه، مواد ۱۳۷ تا ۱۴۱ قانون کیفری بلژیک، تروریسم را چنین تعریف میکند: جرمی که به واسطه ماهیت یا زمینه خود، میتواند منجر به صدمه شدید به یک کشور یا سازمان بینالمللی شود و با قصد ترساندن شدید یک جمعیت، مقامات عمومی، یا سازمانهای بینالمللی، انجام فعل یا ترک فعل خاص، یا بیثباتسازی و تخریب بنیانهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور یا سازمان بینالمللی صورت گیرد.
منبع: قوه قضاییه