باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی ایتالیایی ITA Airways تصمیم گرفت تعلیق پرواز‌های خود به مقصد و مبدأ تل آویو را تا پایان سال جاری تمدید کند. این اقدام غافلگیرکننده، نشان‌دهنده نگرانی مداوم از وخامت اوضاع امنیتی منطقه است.

این شرکت، که زیرمجموعه گروه «لوفت‌هانزا» است، در بیانیه‌ای رسمی توضیح داد که این تصمیم شامل پرواز‌های برنامه‌ریزی شده برای جشن‌های سال نو ۲۰۲۶ میلادی نیز می‌شود. این بیانیه خاطرنشان کرد که مسافران می‌توانند بلیط‌های خود را مجددا رزرو کرده یا کل مبلغ آن را مسترد کنند.

قرار بود این شرکت پرواز‌های خود به رژیم تروریستی را در ۲ نوامبر آینده از سر بگیرد، اما به دلیل شرایط ناپایدار منطقه در پی ادامه تجاوزات صهیونیستی به غزه، از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که تعلیق پرواز‌ها توسط شماری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی ادامه دارد. این شرکت‌ها پس از تشدید حملات و حملات متقابل با ایران در ماه‌های گذشته، عملیات خود به سوی رژیم اشغالگر را متوقف کردند. برخی از شرکت‌ها نیز اقدامات احتیاطی را در پیش گرفته و برای حفظ ایمنی مسافران و خدمه، از پرواز بر فراز بخش‌های وسیعی از حریم هوایی منطقه خودداری می‌کنند.

این اقدام نشان‌دهنده میزان تنش حاکم بر بخش هوانوردی بین‌المللی در نتیجه جنگ نسل‌کشی مستمر در نوار غزه است و تأکید می‌کند که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک مداوم برای آرام‌سازی، بحران فعلی همچنان بر حرکت حمل و نقل هوایی در منطقه سایه افکنده است.

منبع: المسیره