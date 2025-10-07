باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ با اشاره به نقش و اهمیت تخم مرغ در تامین نیازهای پروتئینی، گفت: پیشرفت‌های زیادی در تولید این محصول پروتئینی اتفاق افتاده و ایران جزء کشورهای برتر در تولید تخم مرغ در دنیا است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری تخم مرغ در سلامت جامعه افزود: هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته در مصرف تخم مرغ داریم و باید این محصول بیشتر از این‌ها در سبد غذایی مردم قرار بگیرد.

نوری قزلجه سیاست جدید وزارتخانه را در راستای حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی اعلام کرد و گفت: با وجود تمامی مشکلات، مکلف به تامین امنیت غذایی در کشور هستیم و این مسائل به هیچ عنوان بر تولیدات داخلی تاثیرگذار نخواهد بود و آنها را مرتفع می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ارزش تخم‌مرغ در سبد غذایی هنوز با دنیا فاصله داریم. با کشورهای پرمصرف جهان فاصله ۵۰ درصدی داریم و باید حداقل با فرهنگ‌سازی مصرف تخم‌مرغ را ۲۵ درصد با دریافت جدیدترین علمی افزایش دهیم.

به گفته وی، سیاست ما در وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است چون اگر بخواهیم بازار تعادل و مصرف‌کننده بدون دغدغه کالا را خریداری کند و فاکتورهای امنیت غذایی محقق شود باید تولید کافی باشد چراکه اگر تولید به مشکل بخورد زنجیره دچار چالش می‌شود. تمام سیاست‌های وزارتخانه با این نگاه انجام می‌شود.

نوری قزلجه با اشاره به تامین بازار در یک سال گذشته بیان کرد: طی یک سال گذشته در هیچ مقطعی در حوزه تولید و تولیدکننده مشکلی نداشتیم. چالش نیمه نخست امسال، تجربه‌ای شد که دقیق تر برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب اصلاح شد، افزود: ما به عنوان سیاست‌گذار باید بتوانیم با کمک بخش خصوصی تنظیم بازار را تداوم ببخشیم.

