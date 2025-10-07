باشگاه خبرنگاران جوان - حمایت چهره‌های تأثیرگذار پادکست از دونالد ترامپ رو به کاهش است و این موضوع می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ تأثیر بگذارد.

جو روگان، تئو ون و اندرو شولتز، از پرمخاطب‌ترین پادکسترهای آمریکا که در انتخابات ۲۰۲۴ نقش مهمی در جذب رای جوانان برای ترامپ داشتند، اکنون به انتقاد از سیاست‌های او پرداخته‌اند.

این انتقادات عمدتاً متوجه رویکرد دولت ترامپ در قبال مهاجرت، آزادی بیان و اسرائیل است. روگان از اخراج دسته‌جمعی مهاجران به‌عنوان اقدامی «دیوانه‌وار» یاد کرد، در حالی که ون دولت را به استفاده غیرمجاز از تصویر خود در تبلیغات وزارت امنیت داخلی متهم کرده است.

آخرین نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد تنها ۳۳ درصد آمریکایی‌های ۱۸ تا ۲۹ ساله اقدامات مهاجرتی ترامپ را تأیید می‌کنند، در حالی که ۶۷ درصد مخالف این سیاست‌ها هستند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا