مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس گفت: شیراز اکسپو رویدادی است که می‌تواند منافع ملی را تقویت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن نهاوندی، مدیرعامل این شرکت، با حضور در دفتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون برگزاری نمایشگاه بین‌المللی "شیراز اکسپو ۲۰۲۵"دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

نهاوندی با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی نمایشگاه، خواستار حمایت همه‌جانبه نمایندگان و مسئولان استان از این رویداد مهم شد و گفت: شیراز اکسپو رویدادی است که می‌تواند منافع ملی را تقویت کند. انتظار می‌رود با هدایت و پشتیبانی شما، شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی کشور برای حضور و بازدید از این نمایشگاه ترغیب شوند. 

او با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان فارس در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری خاطرنشان کرد: هدف ما برگزاری نمایشگاهی در تراز جمهوری اسلامی ایران و شایسته جایگاه استان فارس است. 

قادری نیز با اشاره به توانمندی‌های روشن و اثبات شده صنعتگران فارس و کشور، اظهار داشت: در حال رایزنی هستیم تا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب هیئتی از نمایشگاه شیراز اکسپو بازدید کنند. 

او افزود: شیراز اکسپو می‌تواند بستری جدی برای ارتقای صادرات و معرفی توان داخلی باشد و فرصتی کم‌نظیر در اختیار مدیران و فعالان اقتصادی قرار دهد. 

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد.

