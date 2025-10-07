ترامپ با پایان دادن به ماموریت فرستاده ویژه خود مذاکرات دیپلماتیک واشنگتن با ونزوئلا را قطع کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی آگاه از این موضوع گزارش داد که ایالات متحده تلاش‌های دیپلماتیک خود با ونزوئلا را قطع کرده و به ماه‌ها مذاکره که توسط «ریچارد گرنل»، فرستاده دونالد ترامپ برای مأموریت‌های ویژه مدیریت می‌شد، پایان داده است.

این مقامات به روزنامه گفتند که ترامپ این دستور را در جلسه‌ای با رهبران ارشد نظامی روز پنجشنبه صادر کرد و به گرنل دستور داد تمامی تماس با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را قطع کند. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که ترامپ پس از آنکه دولت او طرح‌های نظامی را که می‌تواند کارتل‌های مواد مخدر را هدف قرار دهد، آماده است تا از «همه عناصر قدرت آمریکا» برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به این کشور استفاده کند.

این تصمیم در پی ادعاهای مکرر آمریکا درباره قاچاق مواد مخدر و حتی حملات به شناور‌های ونزوئلایی که متهم به حمل مواد مخدر بوده‌اند، اتخاذ شده است.

منبع: نیویورک تایمز

برچسب ها: دولت ترامپ ، دولت ونزوئلا
