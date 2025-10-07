قیمت نفت به دلیل تصمیم اوپک پلاس برای افزایش کمتر از حد انتظار تولید روزانه، به روند صعودی خود ادامه داد و بهای آن بیش از ۰.۳ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز سه‌شنبه قیمت نفت بار دیگر افزایش یافت، که ناشی از افزایش کمتر از حد انتظار تولید توسط اوپک پلاس بود؛ این امر به کاهش نگرانی‌ها از اشباع عرضه کمک کرد.

تا ساعت ۰۳:۵۶ به وقت گرینویچ، قیمت آتی نفت برنت با ۲۳ سنت یا ۰.۳۵ درصد افزایش به ۶۵.۷۰ دلار در هر بشکه رسید. همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲۱ سنت یا ۰.۳۴ درصد افزایش به ۶۱.۹۰ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هر دو نوع نفت خام در جلسه قبلی، پس از تصمیم گروه اوپک پلاس که شامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) به علاوه روسیه و برخی تولیدکنندگان کوچک‌تر است، مبنی بر افزایش تولید نفت خود به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز از نوامبر/آبان ماه، بیش از ۱ درصد افزایش قیمت را در زمان تسویه ثبت کردند.

تحلیلگران آی. ان. جی (ING) اظهار داشتند که این اقدام با انتظارات بازار برای بازگرداندن قوی‌تر عرضه به بازار در تضاد است. این نشانه‌ای است که این گروه همچنان در افزایش سهمیه تولید خود در بازار جهانی نفت، با توجه به پیش‌بینی‌ها برای مازاد عرضه در سه ماهه چهارم و همچنین سال آینده، محتاط عمل می‌کند.

این گروه هدف تولید نفت خود را در سال جاری بیش از ۲.۷ میلیون بشکه در روز افزایش داده است که معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی است.

عوامل ژئوپلیتیکی نیز از قیمت‌ها حمایت کردند، زیرا درگیری بین روسیه و اوکراین بر دارایی‌های انرژی تاثیر گذاشته و عدم اطمینان در مورد عرضه نفت خام روسیه را دامن زده است.

دو منبع صنعتی روز دوشنبه گفتند که پالایشگاه نفت کریشی روسیه پس از حمله پهپادی که منجر به آتش‌سوزی در چهارم اکتبر/مهر ماه شد، تولیدی‌ترین واحد تقطیر خود را متوقف کرده و تعمیرات آن احتمالا حدود یک ماه طول خواهد کشید.

منبع: العربیه