باشگاه خبرنگاران جوان - سارا ابوالاحراری، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه مطالعات علمی در سال‌های اخیر گویای این نکته بوده که آمار ابتلا به بیماری‌های قلبی_عروقی در ایران رو به افزایش است، یکی از علت‌های این پدیده را پیری جمعیت عنوان کرد که در کنار دیگر موارد نظیر تغذیه نامناسب، کم تحرکی و مصرف دخانیات، چنین چالشی را موجب شده است.

او با بیان اینکه در این مطالعات، کاهش سن ابتلا به بیماری‌های قلبی_عروقی را شاهد هستیم؛ بر ضرورت بازتوانی بیماران و پیگیری‌های درمانی در این زمینه تاکید کرد و افزود: از جمله اعضای تیم تخصصی بازتوانی بیماران قلبی_عروقی، فیزیوتراپیست‌ها هستند که می‌کوشند تا در کنار تلاش برای پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی_عروقی، به بهبود وضعیت سلامت این گروه از بیماران کمک کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: فیزیوتراپیست در این موارد با به کارگیری تکنیک‌های روزآمد، به بیمار کمک می‌کند تا مدت زمان بستری کوتاه تری را تجربه کرده و همچنین فرصت بهتری برای بازگشت به فعالیت‌های روزمره و بهبود کیفیت زندگی داشته باشد.

ابوالاحراری زمینه‌های اثربخشی خدمات فیزیوتراپی در کمک به بیماران قلبی_عروقی را در مواردی مانند نارسایی‌های قلبی؛ بعد از جراحی بای پس عروق کرونر؛ تعویض یا تعمیر دریچه قلبی؛ سکته‌های قلبی؛ آنژیوپلاستی و کاشت دستگاه‌های الکترونیکی قلبی عنوان کرد که شرایط بیماران را برای بازگشت به زندگی روزمره، به نحو موثری بهبود می‌بخشد.

به گفته این دکترای تخصصی فیزیوتراپی، خدمات فیزیوتراپی در مواردی مانند نارسایی‌های مزمن جبران نشده، آریتمی‌های قلبی کنترل نشده یا آنژین‌های ناپایدار کاربرد ندارد.

او در مورد برنامه‌های فیزیوتراپیست‌ها در بهبود روند سلامت و بازتوانی بیماران قلبی_عروقی توضیح داد: این مراحل در مراکز سرپایی به صورت ورزش‌های هوازی برنامه ریزی می‌شود و در موارد نیاز به بهبود قدرت، هماهنگی و انعطاف پذیری نیز تمرین‌های مقاومتی، تمرین‌های تعادلی و کششی در برنامه بیمار قرار می‌گیرد.

ابوالاحراری توجه به گرم کردن قبل از آغاز تمرین‌ها و سرد کردن پس از پایان را از نکات ضروری در برنامه فیزیوتراپی بیماران قلبی_عروقی عنوان کرد که خطر بروز اسکیمی حین تمرین و افت فشارخون پس از آن را کاهش می‌دهد.

منبع: وزارت بهداشت