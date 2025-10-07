براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور ۱۲ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز  در شهرهای بهبهان ۱۵۵، شادگان۱۵۳، ماهشهر ۱۵۲ و هندیجان۱۶۱ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۰۸، اندیمشک ۱۳۲، اهواز ۱۴۷‌, ایذه ۱۰۳، خرمشهر ۱۲۹، دشت آزادگان ۱۴۹، شوش ۱۰۳ و شوشتر ۱۴۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوای خوزستان ، هوای ناسالم
خبرهای مرتبط
جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان
آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان؛ دشت آزادگان در وضعیت بنفش
دشت آزادگان و اهواز در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم آلودگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حادثه واژگونی اتوبوس در محور شوش به اهواز
هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
بازگشت مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شیوند ایذه به دولت
آخرین اخبار
بازگشت مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شیوند ایذه به دولت
هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
حادثه واژگونی اتوبوس در محور شوش به اهواز
امینی شهردار اهواز باقی ماند
نیکوکار گتوندی پنج هزار مترمربع زمین برای ساخت مجتمع گردشگری اهدا کرد
۱۵ کودک نیازمند با مشکلات لوزه، در بیمارستان بزرگ دزفول(دکتر گنجویان) تحت عمل جراحی رایگان قرار گرفتند
هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد صادر کرد
جزئیات بررسی استیضاح شهردار اهواز در جلسه امروز شورای شهر
تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام خمینی از ۲۴ میلیون تن فراتر رفت