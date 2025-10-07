باشگاه خبرنگاران جوان -علامه با بیان اینکه هماکنون ساخت واحدهای مسکن ملی در شهرهای استان مطابق زمانبندی پیش میرود، گفت: یک هزار و ۹۰ واحد مسکن ملی در شهرک اندیشه اردبیل، ۲ هزار و ۶۸۰ واحد نهضت ملی مسکن در مشگینشهر، ۶۳۲ واحد نهضت ملی مسکن در پارسآباد و ۴۴۹ واحد مسکن در نیر و سرعین در دست اجرا است.
او افزود: طبق برنامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، سهم استان اردبیل ساخت ۷۹ هزار و ۱۲۳ واحد مسکن حمایتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان است که از این تعداد حدود بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای استان در دست احداث است.
علامه گفت: همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، طرحهای زیربنایی، معابر و زیرساختهای عمومی و همچنین روبنایی در شهرکهای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه امکانات رفاهی و خدماتی در طرح نهضت ملی مسکن ایجاد میشود، اظهار کرد: هدف اصلی دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن این است که علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، زیرساختها و امکانات لازم برای زندگی در مناطق هدف مثل حمل و نقل، امکانات رفاهی، خدماتی، درمانی، آموزشی، ورزشی و طرحهای دیگر را تامین کند.
منبع: راه و شهرسازی