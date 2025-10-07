معاون وزیر نفت گفت: یعنی بیش از حد سبد انرژی کشور را به گاز متصل کردیم به طوری که بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است که در هیچ جای دنیا این نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به میزان مصرف گاز در مقایسه با سایر کشور ها گفت: مقایسه مصرف گاز در ایران با دیگر کشورها، چالشهای حکمرانی انرژی و برنامههای شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف پرداخت.
وی با اشاره به اینکه انجام اقدامات عملی در حوزه بهینهسازی گاز راهکارها را به دو دسته مرتبط با رفتار (فرهنگ و ساختار) و تجهیزات و اقدامات اجرایی دستهبندی گفت: ۷۰ درصد مصرف گاز ساختمانها برای گرمایش است
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به اهمیت اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: «بالغ بر ۷۰ درصد از مصرف انرژی گاز در ساختمانها مرتبط با گرمایش محیط است که با همین روشهایی که اشاره فرمودید، چه روشهای دائم که از ابتدای ساخت است و چه روشهایی که حتی همین الان آروم آروم که به فصل سرد میرویم میتوانند انجام دهند، مثل پوشاندن دریچههای کولر، جداره کردن پنجرهها، انتخاب تجهیزات با راندمان بالا، صرفهجویی قابل توجهی اتفاق میافتد.»
توکلی از اقدامات شرکت ملی گاز خبر داد و افزود: «خوشبختانه امسال یکی از سالهای موفق شرکت ملی گاز و وزارت نفت است که یک میلیون و ۷۲۵ هزار قرارداد برای بخاریهای راندمان بالا منعقد کردیم و تا آخر سال ۳۰۰ هزار دستگاه از آنها در مناطقی که نقاط سردسیر هستند، تحویل میشود.»
تبدیل فرصت به تهدید به دلیل حکمرانی اقتضایی
معاون وزیر نفت در خصوص وضعیت ذخایر و مصرف ایران اظهار داشت: «کشور ایران خوشبختانه به دلیل دارا بودن دومین منابع و مخازن گاز دنیا و سومین تولیدکننده دنیا، از یک جهتی فرصت است، اما این فرصت را متأسفانه با اقتضائاتی که ما در حوزه انرژی حکمرانی را اقتضایی کردیم، تبدیل کردیم به یک تهدید؛ یعنی بیش از حد سبد انرژی کشور را به گاز متصل کردیم. بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است که در هیچ جای دنیا این نیست.»
وی افزود: «مثال دیگر اینکه در کشور ما همه نیروگاهها سوخت اولشان گاز است؛ ۱۵ درصد مازوت و ۸۵ درصد گازوئیل. یعنی دقیقاً اگر این گاز باشد، برق هم تأمین است که ما خوشبختانه امسال در شش ماه اول دو میلیارد و صد میلیون متر مکعب بیشتر به نیروگاهها گاز دادیم که بتوانیم ذخایر سوخت مایع را داشته باشیم.»
شدت مصرف بالا و باور غلط در مورد ذخایر گاز
توکلی شدت مصرف انرژی در کشور را بالا دانست و گفت: «نحوه مصرف در کشور ما بهینه نیست. متأسفانه شدت مصرف انرژی فقط مرتبط با بحث گاز نمیشود، ما همه حاملهای انرژی ما یک مقدار مصرفمدارانه برخورد میکنیم. دلیلش هم این است که شاید یک باور غلطی وجود داشته باشد که کشوری که دومین دارنده گاز هست چه دلیلی دارد که بخواهد مثلاً اسراف نکند و برخورد منضبط داشته باشد.»
وی سهم مصرف گاز در بخشهای مختلف را اعلام کرد به طوری که سهم بخش صنعت، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، بخش نیروگاهها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
توکلی اظهار کرد: در اوج زمستان به دلیل ناترازی انرژی مجبور شویم به بخش صنعت محدودیت دهیم، گازی را که میتوانستیم تبدیل به ارزش افزوده کنیم، میبریم و در بخاریهای راندمان پایین، در تجهیزات راندمان پایین و ساختمانهایی که مبحث ملی ساختمان را رعایت نکردهاند، استفاده میکنیم.»
توکلی همچنین به استاندارد دمای رفاه اشاره کرد: «در همه جای دنیا درجه حرارت رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ است. حتی از لحاظ ایمنی بدن هم تأیید شده است که وقتی اختلاف درجه حرارت در زمستان بین بدن و محیط بیرون بیشتر باشد، بدن نسبت به شرایط از لحاظ ایمنی بیشتر در معرض خطر است.»
مدیرعامل شرکت ملی گاز تأکید کرد که همکارانش در سکوهای تولید، پالایشگاهها، ایستگاه تقویت فشار و مراکز توزیع، تمام تلاش خود را میکنند تا پایداری گاز مثل سال گذشته حفظ شود: «خدا کمک کرد علیرغم گستردگی سرما ما هیچ قطعی در بخش خانگی نداشتیم. ولی طبیعتاً وقتی سبد سوخت انرژی در زمستان آرایش میرود به سمت بخش خانگی، میزان گازی که تو شبکه هست مجبور میشود به بعضی از این مصرفکنندههای مولد محدودیت بدهد.»
او در مورد بُعد زیستمحیطی صرفهجویی گفت: «برای خودمان، برای کشورمان، برای سرمایهمان و برای محیط زیست، هر مقداری که کمتر سوخت مصرف بکنید، گرمایش محیط کمتر خواهد بود، میزان کربنی که متصاعد میشود کمتر خواهد بود و طبیعتاً هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ محیط زیستی همه با همدیگر انشالله میبریم.»
بازرسیها در اماکن عمومی و نقش شهرداریها
توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازرسی و جریمه اماکن پرمصرف گفت: «در ارتباط با بازدید از اماکن عمومی ما هر سال زمستان تیمهای بازرسیمان که همکاران امداد را انجام میدهند، هم خدماترسانی میکنند. سال گذشته ما ۵۴۰ مورد بازدید از اماکن عمومی داشتیم.»
وی افزود: «اگر مواردی را همشهریهای بزرگوار ملاحظه میکنند که طرف مثلاً یک سیستم گرمایش در محیط باز گذاشته، به ۱۹۴ ما که امداد هست اطلاعرسانی بکنند، همکاران ما برخورد میکنند و نسبت به قطع گاز و موارد مرتبط با این موضوع انجام میدهند.»
توکلی مرزبندی وظایف را روشن کرد: «در ارتباط با اینکه بازدید بکنیم که یک ساختمان آیا بر اساس اصول مهندسی و ملاحظات بهینهسازی ساخته شده، اصلاً جز وظایف ذاتی ما نیست و نه محمل قانونی برای ما دارد و نه ما فرصت و واقعاً از لحاظ زیرساختی نیروی انسانی امکانپذیر است. این جز چند تا بخش هست. یکی از این بخش ها شهرداریها است که اصلاً در ارتباط با ارائه پایان کار، جز الزاماتی است که قبلاً الزام شده. از سال ۱۴۰۲ هم قرار بر این بود که هیچ شهرداریای اگر یکی از این خانهها مبحث مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده باشد، پایان کار ندهد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که برنامههایی در خصوص بازدید و بهینهسازی موتورخانههای مراکز دولتی نیز در دست اقدام است.