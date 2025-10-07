دبیر علمی کنگره متخصصین پروتزهای دندانی گفت: ایران در منطقه از جایگاه خوبی در حوزه دندان پزشکی و پروتز برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - رامین مشرف دبیر علمی کنگره در حاشیه همایش بیست و ششمین کنگره متخصصین پروتز های دندانی ایران در جمع خبرنگاران  گفت: این انجمن از قدیمی ترین انجمن های علمی در ایران محسوب می شود.

به گفته وی ایران از لحاظ علم دندان پزشکی نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه خوبی قرار داد. تجهیزات و تکنولوژی روز با تاخیر به دست ما می رسد. سلامت دهان نیازمند برنامه ریزی های بیشتر از سوی دولت است.

دبیر علمی کنگره متخصصین پروتز های دندانی گفت: تعداد مقالات ارسالی در این کنگره رشد داشته و ۲۳۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که ۲۰۰ مقاله مورد تایید قرار گرفته شده است.

مشرف تصریح کرد: در حوزه علم دندان پزشکی از کشورهای پیشرفته عقب نیستیم. در همه رشته ها باید به سمت اقدامات دیجیتال حرکت کنیم. در درمان های دندان پزشکی رو به رشد هستیم و در این مرحله از کار پیشگیری عبور کرده ایم.

وی تصریح کرد:  نیمی از کارهای لابراتوار های ما توسط سیستم دیجیتال درست می شود.

دبیر علمی کنگره متخصصین پروتز های دندانی گفت: در این کنگره ۲۵۰ سخنران داخلی و ۶ سخنران خارجی، سخنرانی می کنند. همچنین در این کنگره کار زنده بر روی بیمار انجام می شود و در حاشیه این کنگره ۲۵ کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد. در این کنگره رشته های ارتودنسی، اندو و جراحی های فک، شرکت دارند.

وی ادامه داد: در این همایش پنجمین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال نیز برگزار می شود‌.

بهزاد فرخزاد رئیس هیات مدیره جامعه دندان پزشکی ایران گفت: باید آموزش ها طوری باشد که مردم مراقب سلامتی شان باشند. 

به گفته وی در حال حاضر آموزش سلامت پایگاه خاصی ندارد.اگر سلامت دهان و دندان در کودکی انجام شود. تجهیرات دندان پزشکی گران قیمت است.دندان پزشکی وابسته به  حذف ارز ترجیحی توسط سازمان غذا و دارو سبب افزایش قیمت های تجهیزات پزشکی شده است. 

وی تاکید کرد: پوسیدگی دندان ها یکی از بیماری های شایع سلامت دهان و دندان در کشور است. برخی از درمان های زیبایی. ناشی از اختلال های روحی و روانی است.  

وی ادامه داد: میزان مصرف لبنیات و به خصوص شیر در کشور کم شده است و این موضوع سبب شده تا سلامت دهان و دندان افراد تحت تاثیر قرار بگیرد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
((دندانپزشکی در ایران یه راه قانونی برای غارت مردمه و وزارت بهداشت خودش شریک غافله س)). وزارت بهداشت اگه دلش برای مردم می سوخت می تونست 1000 نفر دندانپزشک پاکستانی بیاره تا همین خدمات رو به یک بیستم قیمت به مردم ارائه بدن. دندانپزشکا برای حودشون کلاس میذارن. همچین از جراحی حرف میزنن که جراحی قلب پیشش هیچه! 2 سانت دندون. مورچه چیه که کله پاچش باشه! همه این کلک ها برای غارت مریضه.کدوم دندونپزشکیه که 4 یا 5تا آپارتمان نداشته باشه؟ کدوم استاد دانشگاهی اینجوریه؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
گویا از قیمت دلار خبر نداری
