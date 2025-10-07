به گفته فرمانده یگان حفاظت گمرکات استان، در شش ماهه نخست سال جاری مقدار ۴۴۰ هزارو ۵۶۰ لیتر سوخت قاچاق در گمرکات مرزی استان کشف گردید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از رشد ۱۸.۴۴ درصدی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پورخزایی اظهارکرد : این مقدار کشفیات در نتیجه طرح‌های مهار و برخورد با مظاهر قاچاق و تخلف محیطی در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه و در عملیات‌های ضربتی و هماهنگ توسط کارکنان یگان حفاظت گمرکات استان کشف و ضبط گردید.

پورخزایی تصریح کرد: ارزش سوخت‌های مکشوفه در این مدت رقمی بیش از ۱۸۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال بوده و در این راستا ۱۸۶ فقره پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تحویل شده است.

فرمانده یگان حفاظت گمرکات کردستان همچنین از دستگیری ۱۳۳ نفر و توقیف ۷۶ دستگاه کامیون که در این مدت در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی فعالیت داشتند خبر داد.

سرهنگ پورخزایی هرگونه برهم زدن نظم و امنیت در مرز‌های رسمی استان را خط قرمز یگان حفاظت گمرکات استان خواند و هشدار داد با هرگونه تخلف محیطی برخورد قانونی خواهد شد.