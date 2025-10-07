ستاره انگلیسی بایرن مونیخ اعتراف کرد دوست دارد توپ طلا را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین سومین فصل حضورش در بایرن مونیخ را تجربه می‌کند. او در فصل جاری هم عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داده و با آمار گلزنی خیره‌کننده‌اش سهم بسزایی در صدرنشینی مقتدرانه بایرن در بوندسلیگا داشته است.

ستاره انگلیسی باشگاه بایرن مونیخ تأکید کرد که رویای کسب توپ طلا را در سر دارد. هری کین در این باره به روزنامه بریتانیایی «گاردین» گفت: بله آرزو دارم توپ طلا را ببرم. اساسا این جایزه نتیجه تلاش‌های تیمی است و بهترین بازیکن، برنده جایزه می‌شود.

او ادامه داد: توپ طلا به بازیکنی تعلق می‌گیرد که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا یا جام جهانی شده باشد. این جایزه نتیجه انجام کاری بزرگ، هم به صورت فردی و هم به عنوان یک تیم است و امیدوارم بتوانم چنین تجربه‌ای را داشته باشم. توپ طلا حاصل یک فصل تقریبا بی‌نقص است.

هری کین امیدوار است با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ و قهرمانی در جام جهانی با تیم ملی انگلیس شانسش را برای کسب این جایزه معتبر افزایش دهد.

در تاریخ فوتبال تاکنون چهار بازیکن انگلیسی موفق به کسب توپ طلا شده‌اند: استنلی متیوز (۱۹۵۶)، بابی چارلتون (۱۹۶۶)، کوین کیگان (دو بار در ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹)، و مایکل اوون (۲۰۰۱).

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، بایرن مونیخ
خبرهای مرتبط
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
لیگ برتر انگلیس؛
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
هری کین در رویای کسب توپ طلا
آخرین اخبار
حردانی یک ماه دور از میادین؟
صدیقی: ۶ سانداکار در ریاض داریم/ با تلفیقی از جوانان و با تجربه‌ها به موفقیت امیدواریم
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
افزایش تنش میان PSG و خروس‌ها
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
خواجوند: وای‌کرو پسران آماده اجرای درخشان هستند/ امیدوارم اصلاحات به موقع انجام شود
هری کین در رویای کسب توپ طلا
ائتلاف مهرعلی‌ها برای میزبانی یک رویداد بین المللی
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
خداحافظی ورزشگاه تختی با بازی‌های لیگ برتر
آستان قدس تکلیف قانونی برای برگزاری بازی در ورزشگاه امام رضا (ع) ندارد/ مجلس نمی تواند ایرادی به آنها بگیرد
اگر پدیده مصدوم نمی‌شد، چه می‌شد؟
جایگزینی ایده‌آل برای آموریم
اتفاقی عجیب برای پیکان؛ تیم تهرانی در کرج میزبانی می‌کند؟
مجلس به قراردادهای غیر شفاف فوتبال ورود می کند/ نگرانی هواداران و پیشکسوتان را برطرف می کنیم
من جای درویش بودم کنار می‌رفتم/ سازمان بازرسی با متخلفان برخورد نمی‌کند
پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال
مدال برنز نماینده هی بال ایران در آسیا قطعی شد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند رکورد ایران را شکست
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
عراقچی: ویزای جام جهانی را پیگیری می‎‌کنیم
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
برگزاری بازی سپاهان و آخال در ورزشگاه نقش جهان
جدیدترین واکنش باشگاه پرسپولیس به پرونده بیرانوند در دادگاه ورزش
کسب سه نشان رنگارنگ ایران در تیراندازی با کمان بین‌المللی ارمنستان
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
ابرقویی: به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام رسیدم/ بعد از اعلام لیست تیم ملی تا صبح نخوابیدم
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان