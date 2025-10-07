ستاره انگلیسی بایرن مونیخ اعتراف کرد دوست دارد توپ طلا را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین سومین فصل حضورش در بایرن مونیخ را تجربه می‌کند. او در فصل جاری هم عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داده و با آمار گلزنی خیره‌کننده‌اش سهم بسزایی در صدرنشینی مقتدرانه بایرن در بوندسلیگا داشته است.

ستاره انگلیسی باشگاه بایرن مونیخ تأکید کرد که رویای کسب توپ طلا را در سر دارد. هری کین در این باره به روزنامه بریتانیایی «گاردین» گفت: بله آرزو دارم توپ طلا را ببرم. اساسا این جایزه نتیجه تلاش‌های تیمی است و بهترین بازیکن، برنده جایزه می‌شود.

او ادامه داد: توپ طلا به بازیکنی تعلق می‌گیرد که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا یا جام جهانی شده باشد. این جایزه نتیجه انجام کاری بزرگ، هم به صورت فردی و هم به عنوان یک تیم است و امیدوارم بتوانم چنین تجربه‌ای را داشته باشم. توپ طلا حاصل یک فصل تقریبا بی‌نقص است.

هری کین امیدوار است با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ و قهرمانی در جام جهانی با تیم ملی انگلیس شانسش را برای کسب این جایزه معتبر افزایش دهد.

در تاریخ فوتبال تاکنون چهار بازیکن انگلیسی موفق به کسب توپ طلا شده‌اند: استنلی متیوز (۱۹۵۶)، بابی چارلتون (۱۹۶۶)، کوین کیگان (دو بار در ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹)، و مایکل اوون (۲۰۰۱).