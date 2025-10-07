رئیس شورای شهر تهران در مورد حزبی بودن انتخابات، گفت: اینکه ممکن است یک نفر با ۴۰ هزار رای وارد شورا شود و یک نفر با ۳۰۰ هزار رای نتواند وارد شود، مورد نقد ما نیز هست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز یکی از فرماندهان نیروهای نظامی در جلسه حضور داشت و در مورد شرایط کشور و دنیا مباحثی مطرح شد، اظهار کرد: مدیرکل امور زنان و خانواده نیز گزارشی در مورد بانوان زندانی رای باز ارائه خواهد کرد.

وی افزود: شرکت گردشگری نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد و تعیین اعضای کمیسیون‌های شوراها هم در دستور کار قرار دارد.

چمران با بیان اینکه به تازگی دوربین‌ها تعمیر و نوسازی شده و خوشبختانه در شرایط نسبتا خوبی است، گفت: به دنبال این هستیم تعداد و کیفیت دوربین‌ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور اعلام کرده که مدیران برای شرکت در انتخابات شوراها در همین ماه استعفا دهند، یادآور شد: ثبت نام افراد در دی ماه صورت می‌گیرد و خرداد سال آینده نیز انتخابات برگزار می‌شود. تصمیم بنده این است که در انتخابات شرکت نکنم اما بستگی به فشارها و تصمیمات دارد.

رییس شورای شهر تهران در مورد حزبی بودن انتخابات، توضیح داد: اینکه ممکن است یک نفر با ۴۰ هزار رای وارد شورا شود و یک نفر با ۳۰۰ هزار رای نتواند وارد شود، مورد نقد ما نیز هست.

وی با بیان اینکه طرح جامع ترافیک را به شهردار تهران ابلاغ می‌کنیم که به شورا ارائه دهد، گفت: ایراداتی به طرح جامع در شورای عالی ترافیک مطرح شد و به نتیجه نرسید و باید ایرادات آن اصلاح شود.

چمران با بیان اینکه در گذشته در مورد ایستگاه‌های اتوبوس به شهرهای اطراف تهران از ما کمک گرفته می‌شد، تصریح کرد: ما هیچ ورودی به نرخ کرایه این اتوبوس‌ها نداریم.

منبع: شهر