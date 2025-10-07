باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران اعلام کرد: راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر با هدف حمایت از حرکت کاروان صمود و محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونی به این کاروان، بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در سراسر استان مازندران برگزار می‌شود.

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در مرکز استان، بعد از نماز جمعه از مصلای امام خمینی (ره) تا میدان ساعت ساری برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، ضمن حمایت از حرکت انسانی کاروان صمود و محکومیت رژیم کودک کش صهیونیستی؛ از نمازگزاران جمعه این هفته در سراسر مازندران دعوت کرد ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از حرکت آزادگان کاروان صمود و محکومیت حمله وحشیانه به این کاروان، خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریاد‌های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اعلام کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران