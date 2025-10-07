منابع خبری از آغاز تحقیقات درباره احتمال ضبط ناخواسته صدا توسط محصولات اپل در فرانسه خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات فرانسوی امروز دوشنبه اعلام کردند در حال بررسی پرونده‌ تخلف مهم شرکت اپل در این کشور هستند. تخلف شرکت اپل در فرانسه مربوط به دستیار صوتی این شرکت موسوم به سیری است.

مقامات قضایی فرانسه پس از دریافت شکایتی از یک محقق فناوری، اپل را به جمع‌آوری غیرقانونی داده‌های کاربران متهم کردند. دفتر دادستانی در پاریس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد تحقیق در این زمینه به نیروهای متخصص پلیس در حوزه جرایم سایبری واگذار شده است.

توماس لو بونیچ، محقق فناوری، منبع ثبت این شکایت را یک سازمان حقوق بشری فرانسه، موسوم به لیگ حقوق بشر (LDH) دانست. در این شکایت، اپل به جمع‌آوری، ضبط و تجزیه و تحلیل مکالمات کاربران دستیار صوتی سیری بدون جلب رضایت آنان متهم شده است.

لو بونیچ گفت: آغاز تحقیقات جنایی در این مورد پیام روشنی ارسال می‌کند. حقوق اساسی افراد مهم است و سازمان‌ها و افرادی وجود دارند که مصمم به رعایت آنها هستند.

اپل در واکنش به این خبر مدعی شد کنترل‌های حریم خصوصی سیری را در سال ۱۳۹۸ و امسال تشدید کرده و مکالمات با سیری هرگز با بازاریابان به اشتراک گذاشته نشده یا به تبلیغ‌کنندگان فروخته نشده است.

منبع: روزنامه هفت صبح

برچسب ها: گوشی های آیفون ، شرکت اپل
خبرهای مرتبط
شکایت از اپل به اتهام استفاده غیرقانونی از کتاب‌ها در آموزش هوش مصنوعی
وجود یک باگ امنیتی جدید در آیفون و سرقت داده‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهراب سپهری؛ شاعری که ساده می‌نوشت و دشوار فکر می‌کرد!
چرا نسل Z در اعتراضات پرچم دزدان دریایی را به دست می‌گیرد؟
چرخش پادکسترهای مشهور علیه ترامپ
چگونه استانبول به پایتخت کاشت موی جهان بدل شد؟
افراد متأهل سالم‌تر و شادتر از افراد مجرد هستند
آیا آیفون‌ها پنهانی صدا ضبط می‌کنند؟
آمریکایی‌ها به زنان رای نمی‌دهند
غذاهای فوق فراوری شده با ما چه می‌کنند؟
گیاهان گوشتخوار مغز ندارند؛ پس چگونه حشرات را با دقت بالا به دام می‌اندازند؟
آخرین اخبار
گیاهان گوشتخوار مغز ندارند؛ پس چگونه حشرات را با دقت بالا به دام می‌اندازند؟
غذاهای فوق فراوری شده با ما چه می‌کنند؟
آمریکایی‌ها به زنان رای نمی‌دهند
آیا آیفون‌ها پنهانی صدا ضبط می‌کنند؟
چگونه استانبول به پایتخت کاشت موی جهان بدل شد؟
چرخش پادکسترهای مشهور علیه ترامپ
چرا نسل Z در اعتراضات پرچم دزدان دریایی را به دست می‌گیرد؟
افراد متأهل سالم‌تر و شادتر از افراد مجرد هستند
سهراب سپهری؛ شاعری که ساده می‌نوشت و دشوار فکر می‌کرد!
دو سال جنگ غزه، ۱۰ ضربه کاری بر اقتصاد اسرائیل
هوش مصنوعی اقتصاد آمریکا را می‌لرزاند؛ ۱۰۰ میلیون شغل در خطر نابودی
وقتی انیشتین در برابر جنایات اسرائیل ایستاد؛ اعتراض تاریخی به سفر یک تروریست
هوش مصنوعی جدید متوجه نظارت انسان می‌شود
میلیاردر‌ها به دنبال جاودانگی؛ ساخت بدل‌های دیجیتال برای فرار از مرگ
۴ برگ برنده حماس که می‌تواند معادلات جنگ را تغییر دهد
موج استعفای خبرنگاران غربی در اعتراض به روایت جانبدارانه از غزه
سه مکان غصبی که نماز در آن باطل است
نسل زد چگونه اعتراض می‌کند؟/ آیا اعتراضات مراکش نشانه‌ای از پیدایی یک الگوی اعتراض است؟
بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها به بیمارستان نرخ زایمان خانگی را افزایش داد
وحشتناک‌ترین عقاب تاریخ که انسان را هم شکار می‌کرد
قرآن اهالی غزه فقط روی طاقچه نیست!
تل‌آویو تا واشنگتن؛ چگونه جنگ با ایران پایه‌های نظم آمریکایی را لرزاند؟
«قیلوله»، دوای درد روزهای کوتاه پاییز!
در زندان صهیونیست‌ها چه می‌گذرد؟