آلودگی شدید کارخانه سیمان دورود به‌دلیل فناوری فرسوده، زندگی مردم را مختل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با وجود پیشرفت صنایع دیگر، طرح کنترل آلودگی کارخانه سیمان دورود هنوز اجرا نشده است و مردم و متخصصان محلی خواستار رسیدگی فوری مسئولان برای رفع این معضل هستند.

شهر دورود، با طبیعتی بکر و کوه‌هایی که روزگاری نفس می‌کشیدند، امروز زیر غبار کارخانه‌های سیمانش گرفتار است. کارخانه سیمان دورود که زمانی نماد توسعه و اشتغال در لرستان به‌شمار می‌رفت، حالا به یکی از اصلی‌ترین منابع آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست منطقه تبدیل شده است.

دود غلیظ و ذرات ریز سیمان نه‌تنها مناظر طبیعی را تیره کرده، بلکه سلامت مردم را هم به خطر انداخته است. افزایش بیماری‌های تنفسی، آسم و آلرژی در میان ساکنان منطقه، زنگ خطری جدی برای مسئولان است. با این حال، وعده‌های نوسازی و انتقال کارخانه‌ها سال‌هاست در حد حرف باقی مانده‌اند.

توسعه بدون توجه به محیط‌زیست، توسعه‌ای ناپایدار است. امروز وقت آن رسیده که میان «چرخ صنعت» و «ریه‌ی مردم» یکی را قربانی نکنیم. اگر کارخانه سیمان دورود نوسازی نشود و فیلتر‌های کارآمد نصب نگردد، این برکتِ خاک به بلایِ هوا بدل می‌شود.

