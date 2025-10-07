نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با ۱۹۲ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر با گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب موافقت کردند.

فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین در مجلس به عنوان نماینده متقاضی این استیضاح با بیان اینکه ۴۲ نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا کرده‌اند؛ گفت: مهار آب‌های مرزی مربوط به یک شهر یا یک استان نیست، بلکه موضوع ملی است که باید به آن اهمیت داده شود.

وی افزود: طرح گرمسیری از سامانه ذخیره و انتقال با هدف انتقال حداکثر آب رودخانه سیروان به دشت‌های داخلی تهیه شده است ولی به دلیل انحرافات در طرح از اهداف خود دور شده است. انتظار می‌رود یک میلیاد مترمکعب آب به این منطقه منتقل شود که متاسفانه به ۶۰۰ میلیون مترمعکب کاهش یافته است.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس اظهار کرد: برای رفع این سوء عملکرد لازم بود احداث مخزن برای سد‌های مخزنی انجام گیرد که به درستی انجام نشد. یکی از نکته‌های مهم ما این است که با موافقت مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شد، اما مشخص نیست کجا هزینه شده است.

حسینی تاکید کرد: ما این موضوع را بار‌ها از وزارت نیرو سوال کردیم، هر بار گفتند در حال بررسی هستند و جواب درستی داده نشد.

