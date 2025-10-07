باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

درد مشترکی به نام نسل کشی در غزه + فیلم

در مسئله حمایت از غزه یهودی، مسلمان و مسیحی همه با هم برای درد مشترکی به نام نسل کشی اسرائیل متحد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسل کشی در غزه که یادآوار رویداد وحشتناک حمله به هیروشیما است، به درد مشترک یهودی ها، مسلمانان و مسیحیان تبدیل شده و خشم و انزجار از این جنایت به شیوه ای خودنمایی می کند.

مطالب مرتبط
درد مشترکی به نام نسل کشی در غزه + فیلم
young journalists club

رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم

درد مشترکی به نام نسل کشی در غزه + فیلم
young journalists club

بازتاب دومین سالگرد «طوفان‌الاقصی» + فیلم

درد مشترکی به نام نسل کشی در غزه + فیلم
young journalists club

مردم آمریکا رژیم صهیونیستی را در تعارض با منافع ملی خود می‌بینند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بد شدن حال سخنگوی دولت در نشست خبری + فیلم
۲۷۶۶

بد شدن حال سخنگوی دولت در نشست خبری + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم
۸۱۶

رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم
۶۷۱

زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم
۵۲۲

نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نوشابه هضم غذا رو راحت تر می‌کند؟ + فیلم
۴۹۹

نوشابه هضم غذا رو راحت تر می‌کند؟ + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.