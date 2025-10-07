در شب‌های آرام پائیزی لرستان، گاهی میان روشنای کم‌رنگ چراغ‌های روستا و صدای وزش باد، روباه‌ها به حریم انسان نزدیک می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  هم‌نشینی شبانه، نه از سر اهلی بودن، که نتیجه‌ی دگرگونی‌های زیست‌محیطی است. روباه، جانوری هوشیار و محتاط است، اما در برابر کمبود طعمه و گسترش سکونتگاه‌های انسانی، مرز دیرین میان «طبیعت» و «روستا» را نازک‌تر کرده است.

در برخی مناطق، روستاییان با نگاهی آمیخته به کنجکاوی و مهربانی، این حضور را تحمل می‌کنند یا حتی تکه‌نانی برایش می‌گذارند. اما در پس این تصویر شاعرانه، مسئله‌ای عمیق‌تر نهفته است: کاهش منابع غذایی، نابودی زیستگاه‌ها و تغییر رفتار حیوانات وحشی در برابر فشار‌های انسانی.

روباه در لرستان دیگر تنها ساکن کوه و بیشه نیست؛ مهمان ناخواسته‌ی شب‌های انسانی شده است. شاید این هم‌نشینی نشانه‌ی نوعی سازگاری نو باشد، اما هم‌زمان هشداری است برای بازنگری در رابطه‌ی ما با محیط زیست رابطه‌ای که هرچه صمیمی‌تر شود، باید آگاهانه‌تر نیز باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: محیط زیست ، لرستان
خبرهای مرتبط
توضیحات معاون محیط زیست لرستان در خصوص پرسه زدن حیوانات وحشی
فعالیت ۶۰۰ خانه محیط زیست در لرستان
خطر انقراض،۱۲ گونه جانوری لرستان را تهدید می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرم‌آباد در مسیر تبدیل شدن به قطب نوظهور گردشگری سلامت کشور
غمِ رود در الیگودرز؛ کِشت‌ها در عطش انتقال آب قمرود سوختند
پل معلقی که دو دره را به هم پیوند می‌دهد
سمندر لرستان؛ جواهر زاگرس و تک گونه‌ای اندمیک در جهان
۲۴۸ وعده مسکن ملی در بروجرد؛ وعده‌ای که هنوز رنگ واقعیت نگرفته است!
شناسایی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ انشعاب و ماینر غیرمجاز در لرستان
هم نشینی شبانه روباه با انسان در لرستان + فیلم
آخرین اخبار
هم نشینی شبانه روباه با انسان در لرستان + فیلم
شناسایی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ انشعاب و ماینر غیرمجاز در لرستان
سمندر لرستان؛ جواهر زاگرس و تک گونه‌ای اندمیک در جهان
۲۴۸ وعده مسکن ملی در بروجرد؛ وعده‌ای که هنوز رنگ واقعیت نگرفته است!
غمِ رود در الیگودرز؛ کِشت‌ها در عطش انتقال آب قمرود سوختند
پل معلقی که دو دره را به هم پیوند می‌دهد
خرم‌آباد در مسیر تبدیل شدن به قطب نوظهور گردشگری سلامت کشور
تخریب اراضی ملی بی‌پاسخ نمی‌ماند
زنان سرپرست خانوار محور حمایت‌های ویژه در محلات حاشیه‌ای
کاهش ۲۵۰ هزار تنی تولید گندم در لرستان طی یک سال
با متخلفان پس‌ماندهای کشاورزی برخورد می‌شود
مصرف برق زیرزمینی؛ استخراج غیرمجاز رمزارز همچنان معضل جدی لرستان
آزمایشگاه لرستان در آستانه ارتقای ملی؛ ارجاع نمونه از سراسر کشور