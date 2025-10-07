باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادههای معاملاتی امروز سهشنبه نشان داد که قیمت طلا به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و از ۴۰۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفته است.
در همین راستا قیمت آتی طلای دسامبر در بورس کامکس (Comex) نیویورک با ۱۹.۷۵ دلار، معادل ۰.۵ درصد، افزایش یافت و به ۳،۹۹۶.۵۰ دلار در هر اونس رسید. در اوایل جلسه معاملاتی، قیمت طلا به ۴،۰۰۰.۰۵ دلار آمریکا رسید و بالاترین سطح تاریخ خود را ثبت کرد.
همچنین، قیمت آتی نقره برای تحویل دسامبر با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۴۴.۰۹ دلار در هر اونس صعود کرد. تحلیلگران معتقدند که کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا میتواند دلار را که نسبت به قیمت طلا حساس است، تضعیف کند.
همچنین، تحلیلگران به تعطیلی موقت دولت آمریکا به عنوان یک عامل کمکی دیگر اشاره کردند. کارشناسان هشدار دادند که هر هفته تعطیلی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا را بین ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد کاهش میدهد و اگر بحران فعلی ادامه یابد، پیامدهای آن میتواند به طور منفی بر اقتصاد این کشور تاثیر بگذارد.
منبع: آر تی