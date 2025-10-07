مهاجرانی: دولت تمهیدات لازم برای مقابله با «مکانیسم ماشه» را درنظر گرفته است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری؛ «فاطمه مهاجرانی» امروز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری هفتگی خود که با حضور خبرنگاران در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: دولت از تمام ظرفیت دیپلماسی استفاده کرد که مکانیسم ماشه فعال نشود، کما اینکه در میانه راهبرد دیپلماسی، دشمن کشورمان را مورد هجوم قرار دادم. از قبل پیشبینی سناریو فعال شدن این مکانیسم را درنظر گرفته بودیم و اکنون با رویکرد «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» دولت رویکرد خود را عوض کرد و با آرایشی جدید جلساتی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: متوجه تغییرات در قیمتها و شرایط اقتصادی مردم هستیم و رویکرد ما مدیریت مسائل و حرکت به سمت برنامههای تدوین شده است.
مهاجرانی با اشاره به برگزاری جلسات ویژه در این خصوص و همچنین برگزاری جلسه شورای اقتصاد، اظهار داشت: درحوزههای راه، نیرو، سدسازی و انرژی جلسات برگزار شده است. امور اجرایی دستگاههایی که باید سرمایهگذاریهای کلانی در آنها صورت گیرد، ملزم به تصویب در شورای اقتصاد هستند. یکی از این پروژهها، تکمیل ترمینال بینالمللی فرودگاه شیراز بود که پس از سالها توقف، با سرمایهگذاری داخلی به زودی انجام خواهد شد. این پروژه ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و ۳۰ درصد از کار آن انجام شده و بقیه نیز انشاءالله به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که در شورای اقتصاد به آن پرداخته شد، سوخت مشتق شده از پسماندهای عادی یا به اصطلاح RDF است که میتواند در شرکتها مورد استفاده قرار گیرد. موضوع آلودگی زباله در سه استان شمالی کشور شامل گیلان، مازندران و گلستان از مسائل اساسی است و لازم است راهکاری برای آن اتخاذ شود. در همین راستا، برنامهای برای تبدیل این سوخت، پس از تفکیک در مبدا در نظر گرفته شده است. ضروری است که سازمان شهرداریها و نهادهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در راستای تفکیک زباله از مبدا همکاری کنند تا انشاءالله بتوانیم در تولید سوخت RDF که به جای مازوت قابل استفاده است، فعال شویم.
مهاجرانی در ادامه تاکید کرد: یکشنبه گذشته، شاهد افتتاح همزمان ۵۷۲هزار و ۱۲۶ مسکن حمایتی، ۲۸ مسکن شهری، ۲ هزار و ۹۳۴ مسکن روستایی و ۲۰۲ پروژه عمرانی بودیم که با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و به دستور ریاست محترم جمهور افتتاح شد. لازم به ذکر است که از این تعداد، ۸۴ پروژه به حمل و نقل مربوط میشد که شامل بخشهایی از راههای ترانزیتی بود. همچنین، ۱۲ پروژه بازآفرینی شهری که بر بافت فرسوده تمرکز دارد، به بهرهبرداری رسید.
سخنگوی دولت با اشاره به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در حوزه بازسازی بافتهای فرسوده، بیان داشت: ۱۱ پروژه در شهرهای جدید نیز افتتاح شد. شهرهای جدید فقط نباید مسکن داشته باشند، بلکه باید اماکن شهری نظیر مدرسه، درمانگاه، مراکز کلانتری و هر آنچه که میتواند زیست شهری را معنادار کند و شأن و کرامت انسانهای ساکن در آنجا را ایجاد نماید، نیز مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بخش هواشناسی، ۹۵ پروژه و واگذاری ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و تأمین چهار و نیم هکتار زمین مورد نیاز در بخش مسکن نیز جزو پروژههایی بود که با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
مهاجرانی در ادامه با اشاره به کشف میدان گازی جدید در ناحیهای میان استان فارس و استان بوشهر، بیان داشت: عملیات اکتشافی و تعیین محدوده آن در حال انجام است و برآوردها نشان میدهد که این ناحیه دارای حدود ۱۰ تریلیون متر مکعب (۱۰ هزار میلیارد) گاز خواهد بود که میتواند به افزایش ظرفیت گازی کشور کمک شایانی کند.
اصلاح الگوی مصرف انرژی یک ضرورت است
وی افزود: این میزان گاز معادل یک فاز از پارس جنوبی و افزون بر ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام خواهد بود؛ این امر به هیچ وجه به معنای آن نیست که در زمستان پیش رو نیاز به صرفهجویی نداریم. ما بهطور حتم نیازمند اصلاح الگوی مصرف در حوزههای انرژی هستیم، چه در زمینههایی که نیاز به اقدامات سختافزاری دارند، نظیر تغییر بخاریها و بهبود استانداردهای ساختمان، و چه در حوزههایی که نیازمند دقت رفتاری ما در میزان مصرف و صرفهجویی حداقلی است و لذا این خبر خوش به معنای آن نیست که نیازی به صرفهجویی نداریم، بلکه نشاندهنده این است که اشتغال افزایش خواهد یافت و ما میتوانیم به توسعه صنایع خود امیدوار باشیم.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به تعیین تکلیف جذب ۶۳۵ عضو هیئت علمی پیمانی، گفت: با هماهنگی میان سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت علوم و بنیاد نخبگان، این مهم به نتیجه رسید.
مهاجرانی با اشاره به نقش گرتا تونبرگ کنشگر صلح طلب سوئدی در راستای گسترش صلح در جهان، تصریح کرد: همگان شاهد بودیم که کشتیهایی که برای رساندن کمکهای بشر دوستانه به غزه در حرکت بودند، نتوانستند به مقصد برسند. این موضوع نشاندهنده اهمیت نقش دختران جوان در گسترش صلح جهانی است و لازم است به این موضوع توجه ویژهای داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه در تحویل نفت و گاز به نیروگاهها نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: ۱۲۰ درصد افزایش تحویل داشتیم و البته نباید فراموش کنیم که ما در وضعیت ناترازی قرار داریم و این ناترازی با گذشت حدود ۶ ماه تا یک سال برطرف نخواهد شد. بنابراین، باید همچنان مسیر را ادامه دهیم و بر این نکته تأکید کنیم که عبور از این مسیر، با توجه به ترکیب صنعت، باید به گونهای باشد که صنایع دچار آسیب نشوند و این امر تنها با همراهی مردم امکانپذیر خواهد بود.
سخنگوی دولت افزود: بهرهبرداری از انرژی خورشیدی نیز به عنوان سوخت در نیروگاهها انجام میشود و هرچه بتوانیم میزان مصرف سوخت را کاهش دهیم، با وجود نیروگاههای خورشیدی، طبیعتاً صرفهجویی بهتری خواهیم داشت. امیدواریم که اقدامات انجامشده، منجر به حداقل قطعی انرژی شود.
مهاجرانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل بازار ارز، گفت: جلسه مفصلی با فعالان اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی در این راستا برگزار شده است. یکی از موضوعات مطرحشده، رفع مشکلات تخصیص ارز است. در این جلسه، سهمیه ارز برای وزارت بهداشت تخصیص یافت و موضوعات همچنان در جریان است. امیدواریم با توجه به تحریمها که همچنان مردم ایران را هدف قرار داده، هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی و نهادهای مصرفکننده وجود داشته باشد تا کمترین آسیب را در این زمینه شاهد باشیم.
ارتقای دیپلماسی منطقهای با کشورهای همسایه در دستور کار است
وی در خصوص اقدامات دولت برای همکاری با کشورهای همسایه پس از فعال شدن مکانیسم پسگشت، اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که ما در کشور دنبال میکنیم، گسترش ارتباطات با همسایگان است. این راهبرد، جزو راهبردهای اساسی کشور در حوزه روابط خارجی به شمار میآید. لذا، ارتقای دیپلماسی منطقهای با کشورهای همسایه و همکاری با آسیا، از جمله پیمان شانگهای، در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی دولت افزود: استفاده از ظرفیت تهاتر و بازارچههای مرزی و همچنین شهرکهای مناطق ویژه اقتصادی، از موضوعات جدی است که دنبال میشود. همچنین، ارتقای نظم بودجهای و کاهش ناترازی مالی دولت، از دیگر موضوعات مهم است. به نظر میرسد که یکی از فرصتهایی که این شرایط در اختیار ما قرار میدهد، اصلاح ساختاری دولت است. این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته لذا، کوچکسازی، چابکسازی و ارتقاء بهرهوری دستگاههای اجرایی، از اولویتهای دولت به شمار میآید.
در قوه مجریه نظر شخصی نداریم
مهاجرانی در خصوص برخی انتقادات در خصوص اظهاراتش درباره جلسهای که قرار بود در حاشیه نشست سازمان ملل متحد با حضور سه کشور اروپایی و نماینده ترامپ برگزار شد، گفت: اولویت همه ما مصالح کشور و منافع ملی است و به هیچ وجه درباره نظرات شخصی، صحبت نمیکنیم. من به عنوان سخنگوی دولت حق ندارم نظر شخصی خود را بیان کنم. وزیر محترم نیز حق ندارد طبق نظر شخصی خود رفتار کند. قوه مجریه، مجری تمامی آن چیزهایی است که به جمعبندی رسیده است. از این رو همه آنچه که اجرا میشود و گفته میشود، جمعبندیهایی است که لازم است انجام شود و قوه مجریه این وظیفه را به انجام میرساند.
پیگیری برای برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان، ضمن تسلیت درگذشت مادر بزرگوار وی، اظهار کرد: او در حال حاضر در سفر است، ولی پیگیریها ادامه دارد.
مهاجرانی در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با شرایط سخت اقتصادی و مقابله با تحریمها و شرایط جنگ، گفت: طبیعی است که دشمن پس از ناکامی در حمله نظامی، رویکرد خود را به همریختن وضعیت اقتصادی کشور قرار است؛ کار درست ما تمرکز بر تولید و حفظ اشتغال موجود است. تأمین نقدینگی یکی از راههاست که در جلسهای که دیروز با دکتر فرزین و فعالان اقتصادی داشتیم، مورد تأکید قرار گرفت. حمایت از بنگاهها در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و توجه به مشاغل و بنگاههای کوچک و متوسط، از جمله اقداماتی است که دولت در نظر دارد.
وی افزود: حجم زیادی از تولید ناخالص داخلی کشورها، از جمله ایران، ناشی از بنگاههای کوچک و متوسط است؛ بنابراین یکی از موضوعاتی که دولت بر آن تمرکز دارد، جلوگیری از آسیب به این بنگاههاست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: تخصیص ارز برای واردات خرد از دیگر اقدامات محسوب میشود که در حال انجام است و این موضوع بهویژه برای صادرکنندگان خرد نیز دنبال خواهد شد. استفاده از اسکناس بهعلاوه حواله دلار و ایجاد تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، که البته وجود داشته و فعال بوده، اما افزایش عمر آن در دستور کار است. همچنین، افزایش عرضه طلا و برگزاری حراجهایی که میتواند به آرام شدن بازار ارز کمک کند، در نظر گرفته شده است.
مهاجرانی در پاسخ به این سوال که سیاست نهایی در خصوص ارز را بانک مرکزی تعیین میکند یا وزارت أمور اقتصاد و دارایی؟ تصریح کرد: اختلاف نظر در حوزه کارشناسی امری عادی است و در حوزه کارشناسی جای اختلاف نظر وجود دارد. اما به طور طبیعی، هر تصمیمی که دولت در حوزه کل اقتصاد اتخاذ کند، تمامی دستاندرکاران از آن تبعیت خواهند کرد و هر جمعبندی نهایی که به وجود آید، مورد پذیرش همگان خواهد بود. ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی موضوعات مرتبط با تخصیص ارز است و ستاد مقابله با تحلیل نیز که اشاره کردم، به منظور مدیریت مشکلات شکل گرفته است.
سخنگوی دولت افزود: راهکارهایی که برای مدیریت بحران ارز اتخاذ شده، شامل استفاده از اوراق گام و برنامههای کنترلی در بازار رسمی و غیررسمی است. همچنین، فراتر از الکترونیک و گواهیهای سپرده خاص نیز باید مدنظر قرار گیرد.
شروطی برای مذاکره از سوی آمریکا به ایران ارائه نشده است
مهاجرانی در خصوص چهار شرط ادعایی و پیشنهادی آمریکا برای آغاز مذاکرات، تاکید کرد: طبق اعلام وزیر امور خارجه، چنین شروطی به ایران ارائه نشده و طبیعتاً اگر ارائه نشود، موضوع قابل نیست. به همین جهت باید باید به نوعی ذیل و صدر آن بررسی و جوانب آن نیز تحلیل شود. موضوعات ملی بسیار دامنهدار هستند و به راحتی نمیتوان در مورد آنها بله یا خیر گفت.
وی در خصوص موضع ایران در مقابل طرح ترامپ برای پایان جنگ در غزه، اظهار کرد: از هرگونه صلح پایداری که منافع مردم و توقف نسلکشی و احقاق حقوق مردمی که بیش از ۷ دهه تحت ظلم هستند، حمایت میکنیم.
سازمان ملی هوش مصنوعی برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت به ستاد تبدیل شد
سخنگوی دولت در خصوص چرایی تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به یک ستاد زیرمجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، گفت: سازمانها برای این هستند که بتوانند اهدافی را محقق کنند، اما از آنجایی که دولت بزرگتر میشود، بروکراسی ایجاد میکند و تثبیت سازمان نیازمند زمان است. جمعبندی دولت براساس نظر معاون اول و با توجه به عقبماندگیهایی که ما در این حوزه داریم و نیاز به زیرساختهایی که باید انجام شود. انشاءالله این وظایف هر چه زودتر محقق شود و ما مانند سایر حوزههای علوم همگرا، در این حوزه نیز به آن چیزی که باید برسیم.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره برنامه و تصمیم دولت برای اصلاح دهکبندی و تکمیل دادههای آماری که مبتنی بر رویکرد عدالت باشد، تصریح کرد: سامانه رفاه ایرانیان به منظور آگاهی از وضعیت دهکبندیهای درآمدی و هزینهکردها درنظر گرفته شده است و هموطنان میتوانند اگر مشکلی وجود داشت، به سایت حمایت mca.gov.ir مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه دهکبندیها هر سه ماه یکبار بهروز رسانی میشود، افزود: حذف سه دهک قانونی است که دولت باید اجرا کند و البته این کار به آرامی در حال انجام است. البته اگر کسی نیاز به شکایت داشته باشد، میتواند شکایت خود را اعلام کند. دولت بررسی خواهد کرد و برای ما مهم است که حق هیچیک از خانوادهها ضایع نشود.
سخنگوی دولت در خصوص اجرای حکم سه معلم کردستانی، گفت: دولت در تلاش است که در راستای چارچوب قوانین قوه قضائیه هر کمکی که میتواند انجام دهد و انشاءالله این کمک و پیگیری توسط وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.
مهاجرانی در خصوص معاهده جامع راهبردی بین ایران و روسیه، گفت: استفاده از ظرفیت بازارچههای مرزی، ارتقای دیپلماسی منطقهای و ظرفیت تولیدکنندگان روس برای رفع نیازها، به خصوص در حوزههای کشاورزی و ارتقای تبادلات مالی میتواند در این معاهده به صورت جدی فعال شود. همچنین تقویت همکاریهای امنیتی و دفاعی مدنظر است.